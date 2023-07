Di María marcou na estreia e levou emigrantes à loucura

Um golo e uma assistência na estreia de Di María pelo Benfica. O argentino foi titular frente ao Basileia, este domingo, e marcou um dos golos da vitória (3-1). Gonçalo Ramos e Jurásek marcaram os outros dois golos dos encarnados e Onyegbule reduziu para a equipa suíça.

No primeiro ensaio a sério para aquele que será o onze no primeiro jogo oficial da época, a Supertaça diante do FC Porto (9 de agosto), Roger Schmidt apostou num onze com Vlachodimos, Bah, António Silva, Morato, Jurásek, Florentino e Kokçu, Di María, Rafa e João Mário, Gonçalo Ramos.

O extremo argentino foi a grande surpresa nos campeões nacionais - só fez três treinos com a equipa - e abriu o marcador aos 24 minutos. Um golo que levou à loucura os milhares de emigrantes portugueses e adeptos portugueses presentes no estádio St. Jakob-Park.

Di María voltou a marcar pelo Benfica 13 anos depois e cinco minutos depois esteve na jogada do 2-0 da autoria de Gonçalo Ramos. E ainda assistiu Jurásek, que também se estreou a marcar e fez o terceiro num portentoso remate que irá recordar para sempre.

Na segunda parte, Roger Schmidt rodou todo o onze do Benfica - à exceção de Vlachodimos - fazendo entrar João Victor, Lucas Veríssimo, Tomás Aráujo, Ristic, João Neves, Chiquinho, David Neres, Schjelderup, Aursnes e Tengstedt. Com tanta mudança o encontro perdeu alguma intensidade, com o jovem Onyegbule reduziu o marcador para o Basileia aos 81 minutos.

Foi a segunda vitória do Benfica na pré-temporada, já tinha vencido o Southampton, por 2-0, durante o estágio em Inglaterra. A equipa encarnada segue agora para o Algarve, onde vai ter mais dois jogos particulares.