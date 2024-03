Balakov: "Desta vez não falho. Se o Sporting for campeão vou a Portugal festejar com os adeptos"

O sucessor do inglês foi Carlos Queiroz, com quem chegou a ter um desentendimento público...

Olhando para trás, só me posso rir do que fiz. Era muito novo e tinha a grande ambição de ganhar tudo e de me tornar no melhor jogador do Mundo. Disse ao professor Carlos Queiroz que não aceitava voltar a jogar descaído para o lado direito do meio campo e ele disse-me "OK, não queres jogar, não há problema". Na palestra antes de um jogo com o Salgueiros, ele disse-nos o onze e eu não estava. Os meus colegas começaram todos a olhar para a esquerda e para a direita... "tchi, o Balakov ficou de fora". O jogo estava complicado, o professor Carlos Queiroz fez uma substituição e só depois me colocou em campo, a uns 20 minutos do fim. Marquei o único golo do jogo e soube-me como se tivesse sido campeão do mundo! No fim do jogo, o presidente Sousa Cintra juntou-me a mim e ao professor Carlos Queiroz, sentámo-nos e ficou tudo esclarecido.