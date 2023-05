Desespero para entrar num estádio faz 12 mortos em El Salvador

Uma tentativa de entrada de adeptos em massa num estádio de futebol em El Salvador provocou pelo menos 12 mortos e dezenas de feridos durante a noite de sábado, quando já se tinha iniciado a partida dos quartos-de-final entre Alianza e FAS, da I Divisão daquele país da América Central.

O desespero de um grupo de adeptos do Alianza para entrar no estádio levou-os a arrombar um portão, o que levou a que cerca de 500 pessoas fossem esmagadas e asfixiadas.

A confusão terá começado devido à venda de bilhetes em excesso, segundo o diretor do Sistema Nacional de Proteção Civil, Luis Alonso Amaya.

Dez minutos após o início do jogo, ouviram-se gritos de alerta vindos das bancadas do estádio. Minutos depois, o desespero começou a aumentar e vários adeptos entraram no relvado, obrigando à interrupção da partida.

De acordo com as autoridades locais, o incidente causou 12 mortos e perto de uma centena de pessoas foram esmagadas e ficaram com falta de oxigénio.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informou que será realizada uma investigação àquilo que aconteceu no estádio Cuscatlán, na capital salvadorenha. "Todos serão investigados: equipas, dirigentes, estádio, bilheteira, liga, federação, etc. Quem quer que sejam os culpados, não ficarão impunes", disse numa mensagem na rede Twitter.

O jogo de futebol foi cancelado devido ao incidente.