Deschamps aposta na sua estrela. "Mbappé pode fazer a diferença"

O selecionador francês Didier Deschamps está confiante para o jogo de sábado (19.00 horas) frente à Inglaterra e tem esperança de que Kylian Mbappé possa ser a chave para o sucesso.

Em conferência de imprensa de antevisão esta sexta-feira, Didier Deschamps explicou que espera que "a Inglaterra vá tomar medidas como os quatro adversários anteriores, mas o Kylian tem a capacidade de fazer a diferença". Durante esta semana, recorde-se, foi amplamente noticiado que a equipa técnica inglesa, liderada por Gareth Southgate, terá um plano especial para travar o internacional francês.

Didier Deschamps já venceu dois Mundiais - um enquanto jogador, outro enquanto treinador - e encorajou o grupo a não deixar que a pressão leve a melhor. "Nós e todas as equipas que chegam às eliminatórias não têm uma segunda oportunidade. Esta é a fase seguinte, mas não há stress. Não há espaço para hesitações", afirmou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sentado ao lado do treinador na conferência de imprensa, Hugo Lloris, guarda-redes e capitão francês, destacou as qualidades da equipa inglesa. "Se olharmos para o plantel inglês, têm mais jogadores que estiveram no último Mundial do que a França. Foram semifinalistas no Mundial 2018, vice-campeões do Euro 2020. Há um verdadeiro progresso e acredito que a equipa está a amadurecer. Estão aqui para vencer", declarou.

Lloris - que está na iminência de ultrapassar Lilian Thuram como o francês mais internacional de sempre - conhece bem Harry Kane, avançado inglês de quem é colega de equipa no Tottenham. No jogo de sábado, estarão cara a cara para tentar dar a vitória às respetivas seleções. "Harry Kane tem a capacidade de rematar em qualquer lugar. É um dos melhores neste aspeto do jogo", considerou, antes de acrescentar que só tem "coisas positivas" a dizer sobre o avançado inglês, que disse ser "um verdadeiro líder" no contexto de seleção.