Dérbi feminino à procura de fazer história no relvado e na bancada

O Estádio da Luz recebe hoje (15.00, Canal 11 e BTV) o dérbi Benfica-Sporting no feminino para os quartos-de-final da Taça de Portugal, que poderá entrar na história pelo número de adeptos nas bancadas. O recorde de assistência num jogo oficial de futebol feminino em Portugal é de 14 221, também numa partida com as eternas rivais, também jogado na Luz no ano passado, que acabou por dar o bicampeonato às encarnadas.

Esta tarde, os sócios do Benfica não pagam bilhete, enquanto os restantes adeptos pagam o preço único de cinco euros (incluindo os sócios do Sporting até ao máximo de três bilhetes por pessoa), o que pode ajudar a compor as bancadas. Também por isso todos os envolvidos acreditam que é possível superar a maior assistência de todas, a do dérbi de 2019, quando leoas e águias se encontraram num jogo de caráter beneficente, que levou 15 204 pessoas ao Estádio do Restelo, em Lisboa.

O recorde num jogo oficial foi registado a 8 de maio de 2022, num Benfica-Sporting da Liga BPI, com 14 221 pessoas a assistirem ao jogo da 12.ª jornada da 2.ª fase do campeonato 2021-22, a maioria benfiquistas que festejaram a vitória (3-1) e a conquista do segundo título de campeão consecutivo.

Esse jogo superou o anterior máximo oficial, também entre leoas e águias na 4.º jornada do campeonato 2019-20, que terminou com um triunfo benfiquista (3-0) e foi vista por 12 812 espetadores no Estádio da Luz. Já a final da Taça de Portugal de 2019, entre o Benfica e o Valadares Gaia, teve 12 632 pessoas nas bancadas do Estádio Nacional, no Jamor.

Antes do Benfica entrar em cena - só tem equipa feminina desde 2019 - os duelos com mais público foram as duas finais da Taça de Portugal entre o Sporting e o Sp. Braga, em 2017 e 2018. Ao todo são sete os jogos oficiais do futebol feminino com assistências de cinco dígitos (ver tabela). Impressionante, tendo em conta que até 2014, não havia qualquer partida no feminino a chegar perto dos 10 mil adeptos nas bancadas.

Outro dos encontros com maior assistência em território português foi um duelo internacional. Em 2014, o Estádio do Restelo recebeu a final da Liga dos Campeões feminina, entre o Tyresö e o Wofsburgo, que foi vista por 11 217. Aliás, a equipa alemã ficou ligada ao recorde mundial, quando visitou o Camp Nou a 22 de abril do ano passado. Afinal, esse Barcelona-Wolfsburgo (5-1)das meias-finais da Liga dos Campeões, que curiosamente foi arbitrado pela portuguesa Sandra Bastos, foi visto ao vivo por 91 648 pessoas.

O primeiro dérbi na Taça e o terceiro da época

O Benfica encara o 14.º dérbi feminino da história, o terceiro no Estádio da Luz, no conforto de uma época só com vitórias nas competições nacionais. Em 2022-23, as águias já defrontaram e venceram duas vezes as leoas, na final da Supertaça (4-1, após prolongamento) e no campeonato (2-1) em Alcochete, sendo o de hoje o primeiro dérbi de sempre a contar para a Taça de Portugal.

Na Liga, as equipas estão separados por 10 pontos - Benfica é 1.º com 33 pontos, Sporting é 4.º com 23 -, mas na Taça o jogo é a eliminar e a equipa treinada por Filipa Patão tem-se dado menos bem na prova rainha do que no campeonato. "É mais um difícil obstáculo para chegar ao Jamor. Já subi aquela escadaria enquanto jogadora, falta-me subir como treinadora do Benfica. É o momento pelo qual ansiamos", disse a treinadora, que venceu sete Taças enquanto jogadora de 1.ª Dezembro e Futebol Benfica.

Do lado leonino, a treinadora Mariana Cabral espera uma resposta adequada. "Sabemos que o campeonato está difícil, mas iremos lutar por todas as competições até ao fim. Somos as detentoras da Taça de Portugal e o nosso objetivo, para já, é ultrapassar os quartos-de-final", disse.

Hoje, à mesma hora do dérbi lisboeta realiza-se o Albergaria-Sp. Braga. Antes, joga-se o Famalicão-Damaiense (13.00). Para amanhã está previsto o último encontro esta eliminatória, entre o Racing Power, o "sobrevivente" da II Divisão, e o Amora. As meias-finais serão disputadas a duas mãos e estão marcadas para 15 de março e 30 de abril, enquanto a final será a 27 de maio, no Jamor.

Portugal ganhou mais 4001 jogadoras num ano

O crescimento do futebol feminino tem sido galopante na última década com um crescimento de mais de 180%, segundo dados do Observatório da Federação Portuguesa de Futebol.

A época passada terminou com um novo máximo de 9200 atletas inscritas nos vários campeonatos, desde os sub-7 aos seniores, categoria que tem 2211 jogadoras, das quais cerca de 400 jogam nos 12 clubes do primeiro escalão.

Ou seja, a época de 2021-22 teve mais 4001 atletas a jogar futebol do que a de 2020-21, ano fortemente penalizado, em parte, pela ausência de competição devido à pandemia da covid-19, e que terminou com 5199 atletas federadas.

