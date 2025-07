Depois de Gyökeres e Diomande, Rafael Silva também chega das divisões secundárias

Foi no dia 13 de julho que os leões anunciaram a contratação de Gyökeres. O valor - 20 milhões de euros (mais quatro milhões em objetivos e mais dois milhões pagos à empresa de agenciamento) - fizeram do avançado sueco o reforço mais caro da história do Sporting. Um rótulo demasiado pesado para quem chegava do Coventry, que milita no Championship, o segundo escalão do futebol inglês, mas que não inibiu o atacante, que depressa acabou com a desconfiança. "Vi duas propostas da Premier League, porque o Hugo [Viana] e o empresário dele mostraram-nos. O Hugo Viana fez um excelente trabalho e apostámos no Viktor, que deu certo", atirou o treinador Rúben Amorim, quando confrontado com uma notícia que dava conta de o sueco ter estado também na órbita do Benfica.