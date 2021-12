Depois de Coates, mais um caso de covid no Sporting. Paulinho testou positivo

Coates infetado com covid-19 falha dérbi com o Benfica

Paulinho está infetado com covid-19. É o segundo caso detetado numa semana, depois de Coates, que falhou o dérbi com o Benfica. O jogador terá sintomas ligeiros.

O plantel leonino foi submetido a um teste antigénio assim que chegou a Lisboa, vindo de Amesterdão, onde jogou para a Liga dos Campeões na terça-feira, tendo o avançado testado positivo. Paulinho foi isolado e realizou então um teste PCR, que confirmou o resultado. Para já é o único caso novo.



O jogador já era baixa para a receção ao Boavista da 14.ª jornada da I Liga (sábado, 20.30), uma vez que tinha visto o quinta amarelo do campeonato no dérbi com o Benfica (vitória do Sporting, 3-1). Pode ainda falhar os jogos com o Penafiel (Taça da Liga dia 12), o Gil Vicente (I Liga, dia 18) e o Casa Pia (Taça de Portugal, dia 22) se cumprir os 14 dias de isolamento.