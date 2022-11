Depois da Argentina, agora cai a Alemanha perante um super Japão

O Japão protagonizou esta quarta-feira a segunda grande surpresa no Mundial 2022, depois do triunfo da Arábia Saudita sobre a Argentina. Os japoneses venceram a Alemanha por 2-1, em encontro da primeira jornada do Grupo E, disputado em Doha.

O resultado acaba por ser ainda mais surpreendente porque ao intervalo os alemães estavam em vantagem, graças a um golo do médio Ilkay Gündogan na transformação de um penálti, aos 33 minutos.

Gündoğan não perdoa de penálti #sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Alemanha #Japao pic.twitter.com/jGv9jgH1B6 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 23, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Só que o último quarto de hora da partida foi dramático para a Alemanha, pois Ritsu Doan (75 minutos) e Takuma Asano (83') deram a volta ao marcador. Curioso é que ambos jogam na Bundesliga, no Friburgo e no Bochum, sendo começaram a partida como suplentes, tendo marcado, respetivamente, quatro e 26 minutos depois de terem entrado em campo.

Não há favas contadas neste Mundial!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Alemanha #Japao pic.twitter.com/Ikt1FPxMJA - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 23, 2022

Esta foi a terceira vez que a Alemanha perdeu no primeiro jogo de um Campeonato do Mundo, sendo que em 1982 foi com a Argélia (1-2), tendo sido finalista vencido do torneio, e em 2018 foram derrotados pelo México (0-1) e não passou a fase de grupos. Refira-se ainda que os alemães perderam seis dos últimos nove jogos em fases finais de Mundiais e Europeus.

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO