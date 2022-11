Defesa saudita teve de ser operado ao pâncreas devido a choque com guarda-redes

O defesa saudita Yasser Al-Shahrani, que saiu lesionado do encontro frente à Argentina após colidir de forma violenta com o guarda-redes da própria equipa, foi operado esta quarta-feira.

Além de fraturas na mandíbula e nos ossos do lado esquerdo do crânio, o lateral esquerdo teve ainda uma hemorragia interna, que obrigou a equipa médica a fazer também uma cirurgia ao pâncreas do jogador.

Num vídeo divulgado pelas redes sociais da federação de futebol saudita, o defesa aparece numa cama de hospital, a recuperar e disse estar bem após a cirurgia.

رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي pic.twitter.com/YOENTXzPED - المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

Com esta lesão, Al-Shahrani está de fora do Mundial e desfalca assim a seleção nacional da Arábia Saudita.

Os sauditas protagonizaram a primeira grande surpresa da prova, ao vencerem por 2-1 a superfavorita Argentina. No outro jogo do grupo, o México e a Polónia empataram e, por isso, a Arábia Saudita lidera o grupo de forma isolada.