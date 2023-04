Defesa leonina passa calvário mas hat Trincão salva leões

Sete golos, uma expulsão e um triunfo sofrido, baseado num inédito hat trick de Francisco Trincão. Foram estes os ingredientes de uma tarde pascal no Jamor na qual o Sporting bateu o Casa Pia por 4-3, numa partida em que cometeu uma série de erros defensivos invulgares, isto apesar de ter marcado o golo mais rápido desta Liga e na qual conquistou 18 pontapés de canto. O Sp. Braga continua assim a cinco pontos de distância e o FC Porto a sete, mas Amorim deve ter ficado muito preocupado com o que viu. "Desta vez, definimos bem mas esquecemos o resto. Não há desculpas para este tipo de erros", queixou-se no fim.

Já com a partida frente à Juventus em vista, o técnico voltou a colocar de lado a ideia de apostar num ataque com três unidades móveis, poupando de início Morita que tem de estar no seu máximo frente aos italianos devido à ausência certa de Ugarte, por castigo, em Turim. Sem Paulinho, Chermiti voltou a ser o avançado e Pedro Gonçalves recuou para o meio-campo.

Do outro lado, o Casa Pia, que evitara a derrota frente aos leões pela última vez há cerca de um século, viu o técnico Filipe Martins ser obrigado a fazer duas alterações de monta em relação ao onze habitual, uma vez que Vasco Fernandes e Godwin ficaram de fora por castigo, com Fernando Varela e Diogo Pinto a surgirem nos seus lugares.

Muita gente não tinha entrado no estádio e já o Sporting fizeram aquilo que não conseguira em mais de 90 minutos perante o Gil Vicente. Mesmo com a bola de saída a pertencer ao Casa Pia, os leões recuperaram-na rapidamente: Pedro Gonçalves progrediu no terreno, cedeu a Trincão e este fletiu para a zona central, rematando para o fundo da baliza de Lucas Paes. Estavam decorridos apenas 17 segundos e pensou-se que se avizinhava uma tarde tranquila para os leões. Nada de mais errado: a jogar numa estratégia semelhante à do seu oponente, o Casa Pia aproveitou a desconcentração da defesa leonina para chegar ao empate aos sete minutos. Primeiro foi Matheus Reis a perder junto à linha de fundo; depois Esgaio a deixar fugir Diogo Pinto; e, por fim, Coates a permitir que a bola lhe passasse por cima e chegasse a Rafael Martins, que não perdoou com um belo remate à meia volta, num lance que seria validado pelo VAR. Cinco jogos depois, Adán voltou a ir ao fundo da baliza.

Golo cá, golo lá

O lance perturbou a tranquilidade dos visitantes, que demoraram a reagir. Chermiti ainda fugiu duas vezes (20 e 35") à defesa casapiana mas definiu sempre mal. O segundo lance, no entanto, acabou por acordar os leões que encostaram a equipa da casa às cordas, ganhando vários cantos - no final seriam 18. E Trincão, a passe de Esgaio, faria mesmo o 1-2, num belo remate à entrada da área (39"). Novamente em vantagem, o Sporting desligou à espera do intervalo e, já na compensação, acabaria por ser punido, quando Nuno Santos, ao tentar aliviar após defesa apertada de Adán, chutou contra as pernas do japonês Soma, que assim somou o seu segundo golo no clube.

Insatisfeito, sobretudo com a defesa, Amorim aproveitou o intervalo para fazer três alterações: entraram St. Juste, Inácio e Morita e saíram Diomande, Matheus Reis e Chermiti. E, novamente, não demorou muito para que a sua equipa ganhasse vantagem: toque de calcanhar de Trincão para Morita, passe para Pedro Gonçalves e remate a passar pelo meio das pernas de João Nunes (48").

Mas, mostrando não ter aprendido as lições do primeiro tempo, o Sporting consentiu nova igualdade, novamente numa série de erros dos seus defesas. Desde logo, na marcação rápida de um livre. Depois, a bola sobrou para Lelo e o centro passou por Coates, que acabou por se atrapalhar com Inácio, permitindo o remate vitorioso de Felippe Cardoso (62").

Aquele que podia ser o herói casapiano acabou por não ficar muito mais em campo, uma vez que viu o segundo cartão amarelo (64"). Com um homem a mais, o Sporting lançou-se no ataque. Amorim mexeu, lançou tudo o que tinha no banco e avançou Coates, criando várias ocasiões para o quarto, mas o calvário só terminaria aos 85", após um cruzamento de Pote que Trincão desviou para a baliza, chegando ao hat trick.

