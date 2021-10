De Marcelo a Costa, as reações à conquista do título mundial de futsal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a Seleção Nacional de Futsal pelo título mundial alcançado, um "feito desportivo extraordinário" que "orgulha todos os portugueses", recebendo a equipa no Palácio de Belém na segunda-feira.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa felicita a Seleção Nacional de Futsal por este título, numa "modalidade em afirmação".

"Mais um feito desportivo extraordinário que orgulha todos os portugueses e merece por isso o reconhecimento do Presidente da República", elogiou.

A comitiva portuguesa campeã mundial será recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República na segunda-feira pelas 15:00.

Primeiro-ministro enaltece "grande feito"

Também o primeiro-ministro, António Costa, felicitou a seleção portuguesa de futsal pelo título de campeã mundial alcançado pela primeira vez, considerando ser "mais um grande feito para o desporto nacional".

Numa mensagem publicada no Twitter, António Costa deu os parabéns à seleção portuguesa de futsal por se ter sagrado "campeã do mundo da modalidade, num jogo de muitas emoções".

"Felicito a equipa técnica liderada por Jorge Braz, os jogadores e a FPF por mais um grande feito para o desporto nacional", refere a mesma nota.

"A melhor equipa do mundo"

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, felicitou a seleção portuguesa de futsal, que se sagrou campeã mundial, na Lituânia, sublinhando que "Portugal é a melhor equipa do mundo".

"O que mais esperar de uma Seleção Nacional? Primeiro a Europa e agora o mundo! Portugal é a melhor equipa de futsal do mundo! Muitos Parabéns @FPF_Futebol e todos os amantes do futsal!", escreveu João Paulo Rebelo na sua conta na rede social Twitter.

Também numa mensagem, na mesma rede social, o Ministro da Educação destacou "o campeonato fantástico" feito pela seleção portuguesa.

"Portugal no mais alto do Mundo do #Futsal. Que campeonato fantástico desta extraordinária @selecaoportugal. Enorme emoção, gigante alegria! Hoje Portugal celebra bem alto! Muitos parabéns aos jogadores, equipa técnica e à @FPF_Futebol", escreveu o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

Ferro Rodrigues destaca excelência

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, enalteceu a excelência da Seleção Nacional de Futsal, que se sagrou campeã do mundo, consagrando assim o desporto nacional e as cores de Portugal.

"Em meu nome e em nome da Assembleia da República, felicito a Seleção Nacional de Futsal que hoje se sagrou, pela primeira vez, campeã do mundo no Campeonato Mundial de Futsal, que decorreu na Lituânia, entre 12 de setembro e 03 de outubro de 2021", pode ler-se numa mensagem de felicitação de Ferro Rodrigues a que a agência Lusa teve acesso.

Na perspetiva do presidente da Assembleia da República, "a seleção nacional junta, assim, o título de Campeão Mundial ao de Campeão Europa, título alcançado em 2018, confirmado a excelência dos nossos atletas, bem como do trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, os seus dirigentes e equipa técnica, na consagração do desporto nacional e das cores de Portugal".

Pedro Proença felicita os "incríveis heróis

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, felicitou os "incríveis heróis" da seleção de futsal pela conquista do inédito título mundial, alcançado na Lituânia.

"Quero deixar as minhas felicitações, em nome de toda a Liga Portugal, a estes incríveis heróis e a toda a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, que fez história hoje na Lituânia", elogiou o dirigente.

"Depois do campeonato da Europa, o campeonato do mundo. O país enche-se de orgulho com esta inédita e incrível conquista do talento português no futsal", completou Pedro Proença.