De Gilberto a João Neves.  Dez benfiquistas à espera do primeiro título de campeão

Dos 23 jogadores do atual plantel do Benfica utilizados esta época em jogos do campeonato, há 10 que nunca se sagraram campeões nacionais e que este fim de semana podem celebrar a conquista do primeiro título das respetivas carreiras. A grande maioria são jovens, outros nem tanto. Mas nunca como agora estiveram tão perto de levar a medalha para casa. Algo que pode acontecer domingo, em Alvalade, no dérbi com o Sporting. Ou até sábado à noite caso o FC Porto saia derrotado na deslocação a Famalicão.

O lateral direito Gilberto, 30 anos, é o mais velho. Está no Benfica desde 2020-21, mas nunca teve a oportunidade de festejar. Quando jogava no Brasil, o máximo que almejou foram dois títulos estaduais, pelo Botafogo e Internacional. Também o médio Chiquinho, 27 anos, ainda procura o primeiro título de campeão, ele que tem como única conquista a Supertaça de 2019 pelas águias. Outro jogador que também aguarda pela conquista do primeiro título de campeão é o central brasileiro Lucas Veríssimo, 27 anos, que no Brasil, antes de se transferir para a Luz, só venceu o estadual paulista.

Depois há os jovens, alguns a cumprirem ainda a primeira época na equipa principal. O caso mais flagrante é o do central António Silva, que no início da temporada foi chamado por Roger Schmidt devido à razia de centrais no plantel, e pegou de estaca, não largando mais a titularidade. Campeão de juniores e vencedor da Youth League na época passada, pode agora aos 19 anos celebrar o primeiro título nacional.

Gonçalo Ramos, 21 anos, melhor marcador do Benfica e da I Liga com 18 golos, também nunca festejou um título de campeão nem qualquer troféu a nível de seniores pelo clube da Luz. Isto apesar de se ter estreado pela equipa principal dos encarnados na temporada 2020-21, pela mão de Jorge Jesus.

Na mesma situação está o central brasileiro Morato, de 21 anos, que também foi lançado na equipa principal por Jesus em 2020-21, mas que não ostenta qualquer troféu no currículo a nível de seniores.

Os restantes são João Neves, 18 anos, que nesta reta final se assumiu como titular, e Cher Ndour, da mesma idade, vencedor da Youth League que habitualmente joga pela equipa B do Benfica, mas que esta temporada foi utilizado um minuto por Roger Schmidt na 26.ª jornada, frente ao V. Guimarães.

E há também os casos dos dois reforços nórdicos assegurados pelo clube da Luz no mercado de janeiro - o norueguês Schjelderup, 18, e o dinamarquêsTengstedt, 22.

O campeão Otamendi

O jogador do plantel benfiquista com mais títulos de campeão nacional conquistados é o campeão do Mundo Nicolás Otamendi, o central argentino de 35 anos, que conta sete na sua ficha pessoal - três ligas portuguesas pelo FC Porto (2010-11, 2011-12, 2012-13) e duas inglesas pelo Manchester City (2017-18, 2018-19) e duas argentinas (2008-09 e 2010-11). Na lista seguem-se o alemão Julian Draxler e o português Gonçalo Guedes, ambos com quatro.

É previsível que esta lista possa aumentar, sobretudo se o Benfica chegar à última jornada (jogo com o Santa Clara) já campeão, pois o treinador Roger Schmidt pode dar minutos a alguns jovens do plantel que ainda não atuaram no campeonato, de modo a também se poderem sagrar campeões nacionais.

O Benfica pode sagrar-se campeão nacional já neste fim de semana. As águias e o FC Porto chegam à ronda 33 separados por quatro pontos com seis em jogo. Os encarnados dependem unicamente de si, ou seja, mesmo se os dragões ganharem na véspera, o Benfica sagra-se campeão se vencer em Alvalade. Até pode bastar um empate, caso o Famalicão-FC Porto também termine com uma igualdade. Ou até uma derrota se os portistas não pontuarem - neste caso, os encarnados vão entrar em Alvalade já como campeões.

