A compra de 90% das ações da SAF do histórico Cruzeiro de Belo Horizonte por parte de Ronaldo "Fenómeno" foi o último de vários negócios avultados do antigo craque de futebol. O objetivo anunciado é realizar nos próximos cinco anos um investimento de 400 milhões de reais (61,9 milhões de euros), que servirá para aplicar na equipa de futebol mas também no pagamento da astronómica dívida. A associação civil do clube manteve participação de 10% na sociedade.

Ronaldo será o principal responsável pelas receitas de futebol do Cruzeiro, nomeadamente televisão, prémios, patrocínio, publicidade, marketing, produtos licenciados e vendas de passes de jogadores. A Associação Civil terá a seu cargo o património do clube, como os dois centros de estágio, o prédio onde funcionava a sede administrativa e os clubes de lazer do Barro Preto e da Pampulha.