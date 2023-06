De Águas a Rui Costa. Como correram os regressos de jogadores marcantes à Luz

Di María está de regresso ao Benfica, 13 anos depois de ter saído do clube da Luz para o Real Madrid. O avançado argentino, que na última temporada representou a Juventus, segue o exemplo de uma galeria de ilustres futebolistas que voltaram à Luz, depois de um interregno em grandes clubes europeus, a exemplo do que aconteceu com o presidente Rui Costa.

Entre os vários regressos que fizeram história, Alberto Miguéns, historiador do Benfica, elege os dois que para sim foram mais marcantes: João Alves e Rui Águas (este a nível interno, pois voltou depois de se ter mudado para o rival FC Porto. "A escolha destes dois futebolistas deve-se ao facto de terem sido mais importantes depois do regresso do que antes da saída. Valdo, Mozer, Ricardo Gomes, Rui Costa, Nuno Gomes e principalmente Chalana, todos jogaram "menos" depois do regresso do que antes de saírem. Já Humberto Coelho foi excelente no antes (com Jimmy Hagan) e depois (com vários treinadores)", referiu ao DN.

A respeito de João Alves, sublinha que as três temporadas após a volta ao Benfica, de 1980-81 a 1982-83, foram coroadas com duas "dobradinhas". "Além de futebolista tecnicista, colocando a bola onde queria e como desejava, foi pilar do plantel de Baroti que atingiu as meias finais da Taça dos Clubes Vencedores das Taças (1980-81) e a final da Taça UEFA (1982-83), tendo o seu regresso no início da década de 80 sido extremamente importante pois atingiu o auge da sua carreira".

Por outro lado, "deu ao Benfica o que lhe tinha faltado: consistência no meio-campo e capacidade em jogar sempre ofensivamente a um nível elevado e prolongado, aliando às suas características técnicas, o vigor físico e a experiência de muitos anos a competir a alto nível, tendo jogado mais e melhor depois de ter regressado".

Sobre Rui Águas, Alberto Miguéns destaca o facto de "ter sido campeão nacional logo em 1990/91, quando regressou, e o melhor marcador da competição, com 25 golos". E depois, "seria o suporte de um título conquistado, em 1993/94, após um verão de instabilidade". O historiador elogia "o futebolista calmo, reservado, tecnicista e com bom jogo de cabeça, sendo um esteio nos plantéis entre o final dos anos 80 e a primeira metade da década de 90".

De Humberto a Chalana

Os exemplos são muitos. Seguindo uma ordem cronológica, começamos por Humberto Coelho, que ingressou nos escalões jovens do Benfica em 1966/67, com 16 anos, tendo depois cumprido sete temporadas como titular indiscutível no centro da defesa. Em 1975, com 25 anos, mudou-se para o PSG, após ter sido igualmente cobiçado pelo Atlético Madrid.

Esteve apenas uma temporada na formação da capital francesa e disputou somente nove jogos. Na época seguinte aventurou-se nos norte-americanos do Las Vegas Quicksilvers tendo alinhado em 22 encontros. Regressou ao Benfica em 1977/78 com 27 anos, no auge das suas qualidades, a tempo de cumprir seis épocas de alto nível. Em 1983/84 só fez três desafios, pois deixou de jogar devido a uma grave lesão num joelho. No total destas sete temporadas, ganhou três campeonatos e igual número de Taças de Portugal.

Fernando Chalana foi outro dos grandes nomes da história das águias que acabou por voltar, mas no seu caso sem sucesso. Chegado à Luz em juvenil, brilhou na equipa principal durante oito temporadas e saiu para o Bordéus depois de ter sido a grande figura de Portugal no Euro 84. O emblema francês pagou ao Benfica 300 mil contos (1 milhão e 500 mil euros), valor astronómico para a época, mas tal como Humberto Coelho, não brilhou em França - fez apenas 16 jogos em duas temporadas, devido às lesões - e acabou por regressar ao Benfica.

No entanto, prosseguiram os problemas físicos na segunda aventura de águia ao peito, a que se somaram várias polémicas, nomeadamente quando se incompatibilizou com o treinador Sven-Goran Eriksson. Fez apenas 49 desafios em três temporadas (o único troféu que ganhou foi o campeonato nacional de 1988/89), com oito golos marcados e saiu para o Belenenses quando tinha 31 anos.

Como não há duas sem três, João Alves foi mais um futebolista que deixou o Benfica para aterrar no campeonato francês e no PSG, como Humberto Coelho. Estávamos no verão de 1979 e o "luvas pretas" era um jogador já muito tarimbado, com 26 anos, depois de cumprir a sua (até então) única temporada na equipa principal do Benfica. Uma época notável, diga-se, coroada com 12 golos em 32 jogos, apesar de coletivamente os encarnados terem perdido o título de campeões para o FC Porto.

Mas decididamente, as experiências destes históricos benfiquistas em França foram curtas e para esquecer. João Alves só disputou 19 encontros no PSG e o regresso ao Benfica foi o passo natural, tendo cumprido mais três temporadas nos lisboetas, com a conquista de dois campeonatos e duas Taças de Portugal, antes de encerrar a carreira no Boavista.

O grande trio brasileiro

Os brasileiros também se destacaram no Benfica e saíram e voltaram. O primeiro foi Carlos Mozer, o protótipo de "centralão", que numa primeira fase esteve no clube entre 1987 e 1989, sempre com alto rendimento, transferindo-se depois para o Marselha, que representou durante três temporadas.

O internacional canarinho acabou por regressar a Portugal prestes a completar 32 anos, mas a tempo de cumprir duas temporadas e meia e ser figura importante na conquista do título de campeão nacional de 1993/94, tendo ainda ganho uma Taça de Portugal.

Ricardo Gomes e Valdo, outros dois internacionais brasileiros, são os senhores que se seguem e ambos representaram o Benfica exatamente nos mesmos dois períodos: primeiro, entre 1988 e 1991, e depois na temporada de 1995/96. Pelo meio, estiveram ambos no PSG. Nos dois períodos na Luz foram titulares indiscutíveis e, para além da qualidade futebolística, deixaram uma imagem de enorme simpatia e profissionalismo, tendo ganho a Taça de Portugal na época em que regressaram a Portugal.

Nuno Gomes e Rui Costa

Já neste século, dois históricos internacionais portugueses regressaram à Luz. Nuno Gomes saiu do Benfica para a Florentina no verão de 2000 e depois de cumprir duas temporadas na formação italiana voltou aos encarnados em 2003, juntando nove anos aos três anteriores que já tinha cumprido no clube. Depois de regressar da experiência em Itália conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e três Taças da Liga.

E há ainda o caso de Rui Costa, o atual presidente do Benfica. Formado nas águias, cumpriu três temporadas na equipa principal, até sair para Itália, onde foi o "Príncipe de Florença" durante sete temporadas, fazendo dupla fantástica com Gabriel Batistuta em seis delas. Depois de cinco anos no Milan, regressou ao Benfica em 2006-07 com 34 anos, ainda a tempo de cumprir 67 desafios oficiais em dois anos, com 11 golos apontados, mas sem conquistar qualquer troféu.

Rui Águas, um caso especial

Ao contrário dos anteriores, o avançado Rui Águas não saiu para o estrangeiro e foi o caso que mais polémica gerou, pois transferiu-se para o FC Porto, onde não foi muito feliz, acabando por regressar à Luz.

Chegou à equipa principal do Benfica com 25 anos, no verão de 1985, depois de ter brilhado no Portimonense. Após 55 golos em três temporadas na Luz, surpreendeu ao escolher os dragões, mas em entrevistas que deu depois de terminada a carreira, revelou que o fez porque passou a ganhar 11 vezes mais.

Acabou por voltar ao Benfica ao fim de dois anos, para dar essa felicidade ao seu pai, grande figura do clube, e aproveitando uma cláusula no contrato com o FC Porto, que lhe permitia sair a troco de um baixo valor.

A primeira época após o regresso foi fantástica, tendo sido campeão nacional e melhor marcador do campeonato, mas depois caiu de rendimento e marcou apenas 24 nas três temporadas seguintes, muito por culpa de uma fratura na tibiotársica, com rotura de ligamentos. Coletivamente, ganhou dois campeonatos e uma Taça de Portugal nesses quatro anos antes de sair para o Estrela da Amadora.

