O clássico de sábado na Luz, entre o Benfica e o FC Porto (18.00, BTV), além de poder decidir de vez a questão da atribuição do título de campeão, irá colocar frente a frente os dois melhores marcadores do campeonato: Darwin e Taremi. O benfiquista nunca marcou aos dragões; o portista já o fez de azul e branco e também pelo Rio Ave.

Se ao FC Porto basta apenas um empate na Luz para se sagrar campeão, já o título de melhor marcador da I Liga dificilmente fugirá ao avançado uruguaio do Benfica, que leva 26 golos apontados na prova, contra 20 do iraniano, numa altura em que apenas faltam dois jogos para o final do campeonato.