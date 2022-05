A grande temporada de Darwin Núñez no Benfica deixou os maiores clubes europeus de água na boca. E o nome do avançado uruguaio está na lista de compras da grande maioria dos colossos do Velho Continente, num verão que promete ser muito agitado a nível do mercado de avançados. Em Inglaterra há vários emblemas interessados, mas ontem surgiu (mais) um concorrente de peso: de acordo com jornal L"Équipe, o PSG tem o sul-americano na lista de compras para a próxima época.

O PSG tem em marcha uma revolução no plantel, que deverá passar pela saída do treinador Maurico Pochettino (Zinedine Zidane é o pretendido) e que se irá arrastar até ao plantel. Neymar, por exemplo, é um dos jogadores que o clube pretende negociar, tal como Icardi, existindo ainda sérias dúvidas relativamente à permanência de Mbappé, que está em final de contrato e a ser muito cobiçado pelo Real Madrid.