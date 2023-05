Daniel Bragança renova com Sporting até 2027 com cláusula de 60 M€

O médio Daniel Bragança, que esteve fora dos relvados durante quase um ano por lesão, prolongou contrato com o Sporting até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (M€).

"Depois de algum tempo parado, agradeço ao Sporting pela confiança. É um sentimento de muito orgulho poder renovar novamente pelo clube do meu coração. Não foi um ano fácil para mim e depositarem esta confiança em mim é mais uma motivação para encarar o próximo ano", destacou o médio, em declarações divulgadas no site oficial do clube de Alvalade.

Daniel Bragança, de 24 anos (cumpridos hoje), está no Sporting desde a temporada de 2007/08, integrando a equipa principal desde 2020/2021, após empréstimos ao Farense e ao Estoril Praia. Contudo, falhou toda a atual época devido a uma lesão grave no joelho direito.

Agora, o internacional sub-18, sub-20 e sub-21 pela seleção portuguesa está recuperado e já tem treinado de forma integrada às ordens de Rúben Amorim.

"Já estou aqui há muitos anos e a responsabilidade faz parte de estar num clube desta dimensão. Já faz parte do meu ADN", referiu.

Sobre a lesão, Daniel Bragança contou que "foi um choque" quando soube que ia ficar parado durante quase um ano, mas não podia estar mais satisfeito por voltar ao activo: "Foi difícil, mas já passou. Agora tenho de aproveitar, tendo em conta que já estou bem e a trabalhar integrado, para aproveitar tudo o que o futebol tem de bom e ser feliz".

O futebolista, campeão nacional de seniores, juniores e juvenis pelo Sporting, comentou ainda a forma como o emblema de Alvalade geriu todo o processo de recuperação.

"Tiveram muita atenção e cuidado comigo. Agradeço ao Sporting, que não acelerou recuperações, o que é importante. São lesões graves e longas e o jogador tem de se sentir bem para voltar a treinar e jogar. O Sporting não forçou a minha reintegração, ouviu-me e percebeu quando é que eu estava pronto. Isso foi muito importante, até a nível psicológico", afirmou.

O médio garantiu que vai entrar na próxima temporada "de forma limpa, sem medos ou inseguranças", e que vai dar o seu "melhor para ter a melhor época possível a nível individual e colectivo".