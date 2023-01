Dani Alves transferido para outra prisão em Barcelona por questões de segurança

O futebolista brasileiro Daniel Alves, que está preso sem direito a fiança devido a uma acusação de agressão sexual, foi transferido esta segunda-feira para outras unidade prisional do Centro Penitenciário Brians, nos arredores de Barcelona.

Depois de três noite no Brians 1, com capacidade para 200 reclusos, mudou-se para o Brians 2, uma unidade mais ampla e com celas e chuveiros individuais, onde estão 80 presos.

A decisão de transferir o antigo jogador do Barcelona está relacionada com a segurança do próprio, por se tratar de alguém famoso, e não pela tipologia do crime, uma vez que no Brians 2 estão reclusos em prisão preventiva, como é o caso do internacional brasileiro, e outros que já foram condenados.

Assim que foi transferido, Daniel Alves passou por exames médicos e psicológicos, tal como já havia acontecido quando foi detido no Brians 1. Dependendo dos resultados desses exames, será decidido em que módulo vai permanecer enquanto aguarda julgamento.

Nenhum advogado de defesa falou formalmente sobre o caso até ao momento. A única informação por parte do círculo próximo de Daniel Alves foi a confirmação de que o jogador se contradisse em depoimentos prestados à justiça: inicialmente negou ter cometido atos sexuais com a mulher que o acusou, depois disse que houve consentimento da vítima.

Dani Alves está desde sexta-feira em prisão preventiva, após ter sido detido no âmbito de um processo de inquérito no seguimento de uma queixa de agressão sexual.

O internacional brasileiro foi detido na sexta-feira de manhã, em Barcelona, após se apresentar na polícia, sendo investigado por alegada agressão sexual ocorrida em dezembro.

O jogador foi intimado a apresentar-se no comissariado de Les Corts de Barcelona, na sequência do inquérito por alegado delito de agressão sexual, cuja denúncia foi apresentada em 02 de janeiro.

Os factos alegados teriam ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, mas já em 05 de janeiro Dani Alves disse à cadeia televisiva espanhola Antena 3 não ter agredido ninguém e que não conhece a queixosa.

"Gostaria, antes do mais, de desmentir isto. Estava lá, a passar uma noite boa com outras pessoas, mas sem invadir o espaço dos outros. Não sei quem é essa mulher, não a conheço", disse, na altura, Dani Alves, de 39 anos.

Dani Alves, que esteve no Mundial2022, no Qatar, e era jogador dos mexicanos do Pumas, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, onde passou alguns dias de férias em dezembro, após ter integrado a seleção brasileira que disputou o último Campeonato do Mundo.

Também jogou pela Juventus e pelo Paris Saint-Germain, entre outros, numa carreira repleta de sucessos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 43 troféus.

O internacional brasileiro, que é casado com uma espanhola, estava de férias após o Mundial, antes de regressar ao Pumas.