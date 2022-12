Dalot ganhou um lugar e Ronaldo divide antigos internacionais

Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot em ação na derrota com a Coreia do Sul.

Fernando Santos fez seis alterações na derrota com a Coreia do Sul, por 2-1, lançado a titulares Diogo Dalot, António Silva, Matheus Nunes, Vitinha, João Mário e Ricardo Horta. Será que alguma das novidades no onze português conseguiu destacar-se, de forma a merecer a continuidade no onze inicial no desafio de terça-feira com a Suíça, dos oitavos de final do Mundial?

O ex-internacional Vítor Paneira gostou especialmente de três futebolistas. "O Diogo Dalot esteve muito bem e pode manter a tituaridade. O Vitinha esteve igualmente em bom plano e o Ricardo Horta fez o que se pede a um avançado, com boas movimentações e um golo, mostrando toda a sua utilidade", defendeu ao DN.

O antigo extremo direito, que somou 43 internacionalizações e esteve presente no Euro 1996, entende que entre as novidades, "Matheus Nunes foi o que esteve mais apagado", tendo ainda destacado a boa entrada de João Palhinha como suplente utilizado "naquele seu habitual estilo agressivo e de grande capacidade defensiva, embora não tão forte a construir".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Vítor Paneira antecipa que "no jogo com a Suíça, de grande exigência, o meio-campo poderá ser constituído por Palhinha, William, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, pese embora a grande qualidade de Vitinha". Sublinha, no entanto, que também não ficaria surpreendido com a titularidade do médio do PSG, algo que também consideraria "merecido pelo que tem feito esta época e pela boa exibição diante da Coreia".

Rodolfo Reis, outro ex-internacional, defende que "quando se perde ninguém se destaca". Ainda assim, considera que Dalot merece conservar a titularidade, "pois sempre que joga aproveita a oportunidade, enquanto o João Cancelo, por esta ou aquela razão, está com uma grande falta de confiança". O antigo médio, que somou 22 presenças na seleção, confessa que considera o futebolista do Manchester City "um dos melhores laterais do mundo, mas não está solto, nem alegre, passando-se algo com ele".

CR7 deve continuar a titular?

Ronaldo marcou apenas um golo (e de penálti) neste Mundial e também teve influência no golo de Bruno Fernandes diante do Uruguai. No desafio com a Coreia do Sul esteve apagado e envolvido no lance do primeiro golo do rival. Para além disso, criou alguma polémica no momento da substituição ao soltar um comentário - "estás com uma pressa do c... para me tirar, f...!".

CR7 e Fernando Santos garantiram que as palavras foram dirigidas a um jogador sul-coreano, mas Vítor Paneira diz que "obviamente foram para Fernando Santos e até fica mal fazer-se crer que não foram". Ainda assim, considera que "foi um desabafo normal, de alguém que queria ter feito mais e não ficou satisfeito por ter sido substituído, não se devendo fazer um caso disso".

Questionado sobre se o capitão deve manter a titularidade diante da Suíça, responde afirmativamente. "Evidentemente que sim, desde que esteja em boas condições físicas. Mesmo não sendo o mesmo jogador que era há alguns anos, até pela sua idade, continua a ser muito forte dentro da área e o nosso melhor finalizador. Não faria sentido abdicar de Ronaldo, a nossa referência", considera.

Rodolfo Reis tem opinião contrária. "Há muito que digo que o Ronaldo não deve ser titular na seleção e que só conserva o lugar por estatuto. É a maior figura da história do futebol português, mas estamos a falar do momento atual. A sua perfomance não é boa, apesar de ele achar que continua a manter todos os seus predicados", diz.

O antigo médio gostaria que Fernando Santos apostasse em Rafael Leão no lugar de CR7, algo que antevê que não vá acontecer. "Dá a sensação de que Fernando Santos não confia no miúdo. É pena, porque é um jogador diferente de todos os outros, pois consegue mudanças de velocidade e estica o jogo, ao contrário do estilo de bola no pé de todos os outros", finaliza.

Já Vítor Paneira não concorda que Rafael Leão jogue no lugar de Ronaldo. "Tem um potencial incrível e todos vimos o que tem feito no AC Milan, mas na seleção não tem correspondido", concluiu.

Titulares ausentes do treino

Portugal iniciou ontem a preparação para o jogo dos oitavos de final do Mundial 2022 com a Suíça, numa sessão em que estiveram ausentes os titulares frente à Coreia do Sul e o trio de lesionados. No centro de treinos de Al-Shahaniya, o selecionador Fernando Santos contou apenas com 12 jogadores. Ou seja: todos os que iniciaram no banco de suplentes a partida que ditou a derrota com os sul-coreanos, por 2-1.

Os titulares desse encontro não subiram ao relvado nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, tendo ficado a fazer trabalho de recuperação no ginásio, tal como Otávio, que está na fase final da recuperação da lesão contraída diante do Gana. Os outros dois jogadores lesionados, Danilo Pereira e Nuno Mendes (não joga mais neste Mundial), fizeram tratamento às respetivas lesões e também não estiveram no relvado.

dnot@dn.pt