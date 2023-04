Da missão complicada do Benfica aos bons exemplos do Sporting

Esta semana será decisiva para a continuidade de Benfica (amanhã) e Sporting (quinta-feira) nas provas europeias e o cenário, no caso do clube da Luz, não é nada animador, pois está obrigado a fazer o que nunca conseguiu: recuperar de uma desvantagem de dois golos sofrida em casa, neste caso diante do Inter Milão. Já o Sporting pode sonhar contra a Juventus, depois da derrota em Turim pela margem mínima, e tem vários exemplos onde se agarrar.

Comecemos pelo Benfica. A derrota por 0-2 na Luz, há uma semana, deixa os encarnados a precisar de um milagre no jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Champions, amanhã, em Milão. O grau de dificuldade é enorme e a história não é nada favorável ao clube da Luz, que, recorde-se, está numa crise desportiva, há três jogos consecutivos sem vencer - deixou inclusivamente o FC Porto reduzir a desvantagem de 10 para quatro pontos na I Liga.

Em eliminatórias europeias, só em duas ocasiões o Benfica passou por um cenário semelhante ao atual: perder em casa por uma diferença de dois golos o jogo da primeira mão. E fracassou sempre.

Em 1996-1997, nos quartos-de-final da Taça das Taças, o Benfica de Manuel José recebeu na Luz a Fiorentina, onde curiosamente jogava Rui Costa, hoje presidente das águias. O resultado final ditou um 0-2 a favor dos italianos, e uma missão espinhosa para o jogo da segunda mão. A 20 de março de 1997, as águias ainda sonharam, com um golo de Edgar aos 22". Mas o marcador não sofreu alterações, e o Benfica ficou pelo caminho.

Mais recentemente, nova situação, desta feita nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O Benfica recebeu e foi derrotado pelo Liverpool na Luz por 1-3. Em Anfield, na segunda mão, um jogo épico das águias lideradas por Nélson Veríssimo, que terminou com uma igualdade a três golos, não impediu o afastamento da prova milionária.

Há outros dados que tornam a missão do Benfica ainda mais complicada em termos estatísticos. É que em toda a história das provas europeias, só por uma vez o Inter foi eliminado depois de ter ganho o jogo da primeira mão fora por dois golos. Foi na temporada 1988-89, na Taça UEFA. Os milaneses venceram o Bayern em Munique por 0-2 e foram depois derrotados em casa por 1-3.

Em toda a história de 90 anos de Taça/Liga dos Campeões, só por duas vezes uma equipa que perdeu por dois golos em casa na primeira mão conseguiu dar a volta à eliminatória. E uma delas envolveu (pela negativa) o Benfica, que em 1968-69 ganhou por 1-3 ao Ajax, mas viria a vacilar no jogo da segunda mão, com uma derrota por 3-0 após prolongamento. O outro caso aconteceu em 2018-19, com o Liverpool a ser derrotado em casa pelo PSG por 0-2, e depois a conseguir dar a volta em Paris (1-3).

Leões com historial positivo

Já o Sporting tem vários exemplos a que se agarrar em termos estatísticos, e à partida tem uma tarefa menos complicada do que o Benfica porque joga em casa na quinta-feira e na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa perdeu pela margem mínima.

Na história das eliminatórias em provas europeias, os leões já passaram pela mesma situação em 12 ocasiões e conseguiram dar a volta em sete - saíram eliminados frente ao Carl Zeiss Jena (1970), Rangers (1971), Bastia (1977), Barcelona (1986) e Real Madrid (1994). Mas foram felizes diante do Sunderland (1973), Dínamo Zagreb (1982), Athletic Bilbau (1985), Kalmar (1987), Celtic (1993), Newcastle (2005) e Everton (2010).

O jogo frente ao Newcastle, a 14 de abril de 2015, é um bom exemplo ao qual os leões se podem agarrar, até por se tratar de um adversário de grande qualidade, tal como agora a Juventus.

Após uma derrota por 1-0 em St. James Park, os leões receberam os magpies treinados por Graeme Souness e onde a maior estrela era o avançado Alan Shearer. Alvalade assistiu a uma noite épica da equipa orientada por José Peseiro, um triunfo categórico por 4-1, com golos de Niculae, Sá Pinto, Beto e Rochemback.

Um triunfo que embalou os leões até à final da Taça UEFA da época 2014-15 - eliminaram depois o AZ Alkmaar nas meias-finais -, que acabaram por perder (ironia do destino) na final disputada em Alvalade frente aos russos do CSKA Moscovo, por 3-1.

