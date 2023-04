O Sp. Braga está a realizar (mais uma) uma época extraordinária e esta pode ficar para a história como a melhor de sempre do emblema minhoto. A equipa está já apurada para a final da Taça de Portugal, segue no terceiro lugar a seis pontos do líder Benfica e a dois do FC Porto, e tudo indica que vai bater o recorde de pontos na I Liga, pois soma 68 após 29 jornadas e o máximo foram 75, em 2017/18: precisa assim de fazer pelo menos oito nas cinco rondas que faltam.

Ainda assim, ser campeão pela primeira vez já este ano não se afigura fácil, apesar de matematicamente possível. Mas pelo menos o terceiro lugar já não deve fugir aos minhotos (o Sporting está a sete pontos), o que significa entrar nas eliminatórias de acesso à Champions do próximo ano.