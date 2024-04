Da estreia no Benfica à seleção. Os 10 meses loucos da vida de João Neves

Médio de 19 anos foi chamado por Roberto Martínez para os jogos com a Eslováquia e Bósnia de apuramento para o Euro2024. É a cereja no topo do bolo do jovem que há um ano atuava na equipa B do clube da Luz e que entretanto já foi campeão e jogou na Champions.