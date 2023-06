"Custa-me acreditar que Bernardo Silva vá para a Arábia por questões financeiras"

Mariano Barreto foi um dos primeiros portugueses a trabalhar no futebol saudita - foi treinador do Al Nassr, onde hoje joga Ronaldo, em 2005, e posteriormente orientou o Al-Qadisiya, entre 2011 e 2013. Em entrevista ao DN, o técnico de 66 anos aborda o atual êxodo de futebolistas de renome para aquele país e faz a comparação com o seu tempo.



Assistimos quase diariamente ao anúncio de grandes craques a caminho de clubes da Arábia Saudita. É apenas o aspeto financeiro que explica esta nova tendência?

Claro que a parte financeira é o principal fator, mas não é o único. Quem está atento ao futebol nessa parte do globo sabe que essa chegada de grandes jogadores já vem de há algum tempo, embora fosse quase exclusivamente direcionada para jogadores em fim de carreira e mais em países como os Emirados Árabes Unidos e o Qatar, que eram regimes mais abertos. Nos últimos dois anos existiu uma transformação na Arábia Saudita, à boleia do Mundial do Qatar, com o governo saudita a decidir aproveitar a visibilidade do futebol para promover o país. Por outro lado, a própria sociedade saudita está mais aberta e proporciona uma melhor qualidade de vida.

O que pensa desta possibilidade de Bernardo Silva mudar-se para o futebol saudita?

Acredito que o governo saudita tenha muita vontade em ter o Bernardo Silva lá, mas duvido muito que ele queira ir, até atendendo ao seu perfil. É alguém muito discreto, que construiu a carreira a pulso e que na minha opinião é o melhor jogador português. Custa-me muito a acreditar que, apenas por questões financeiras, decida deixar de competir no futebol europeu e em grandes provas como a Liga dos Campeões.

De qualquer forma, temos visto alguns casos de jogadores que no auge da carreira estão a aceitar convites..

Sim, mas os casos de futebolistas abaixo dos 30 anos não são assim tantos. Os grandes jogadores que estão no auge da carreira são animais competitivos e querem continuar a disputar grandes campeonatos. No final, penso que a força do futebol europeu vai prevalecer sobre a magia do dinheiro saudita.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há o caso de Rúben Neves, que tem apenas 26 anos...

O exemplo do Rúben Neves marca uma viragem no paradigma e já não são apenas esses tais grandes nomes em fim de carreira que vão para o futebol saudita. Mais uma vez, sublinho que o aspeto financeiro será a principal razão, mas o dinheiro não é tudo na vida e acredito que também existe a crença de que a competitividade da Liga local vai aumentar exponencialmente. Penso que não vai ser agora, mas no futuro isso poderá acontecer.

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, em dezembro de 2022, foi obviamente decisiva para aumentar a visibilidade do futebol saudita...

Sem dúvida que teve um impacto mediático tremendo nas primeiras jornadas do campeonato, mas ao falar com alguns contactos que mantive no país, percebi que acabou por se esbater um pouco o efeito Ronaldo, pois o Al Nassr acabou por não conseguir ganhar o campeonato e o vencedor curiosamente foi o Al Ittihad, equipa do "nosso" Nuno Espírito Santo. Perceberam que não basta contratar um grande jogador para imediatamente um clube ser campeão e isso foi uma grande desilusão para eles.

Quando Ronaldo chegou ao Al Nassr previu que em cinco anos a Liga saudita será uma das cinco melhores do mundo. Concorda?

Se através da capacidade financeira dos clubes sauditas for possível elevar muito o nível competitivo, nem será preciso cinco anos. No entanto, o dinheiro não é tudo e não sei se conseguirão atrair assim tantos jogadores de elevado nível que não estejam em final da carreira. Ou seja, tenho sérias dúvidas de que em cinco anos estejam entre as cinco melhores ligas do mundo. Trata-se de uma mudança muito grande por parte dos jogadores, que terão de viver num ambiente completamente diferente, com outra cultura e hábitos. E sem esquecer o clima, estamos a falar de um país em que é normal estarem 35 ou 40 graus de noite e durante o dia as temperaturas atingem facilmente os 50 graus. Por outro lado, já vimos exemplos passados que não resultaram, em países como a China e EUA, que também importaram jogadores de grande qualidade, mas verificou-se que os campeonatos não aumentaram para o nível qualitativo pretendido.

O povo saudita é apaixonado por futebol? A chegada massiva de craques pode aumentar as assistências nos estádios?

Os sauditas gostam de ver os jogos de futebol em casa, no conforto do ar condicionado e na companhia dos amigos. Não é fácil ir a um estádio para apanhar temperaturas de 40 graus. Tinha amigos na Arábia Saudita que de 15 em 15 dias iam ao futebol, mas apanhavam o avião para irem ao estádio do Manchester United! Se continuarem a chegar grandes futebolistas em quantidade apreciável, daqueles que eles só estão habituados a ver na televisão, certamente que as assistências vão aumentar um pouco, mas não se pode dizer que os sauditas sejam grandes adeptos de futebol.

Acredita que a chegada de grandes craques vai também levar ao desenvolvimento dos jogadores sauditas?

Sim, e a verdade é que a atitude dos futebolistas sauditas mudou muito, comparando com o meu tempo. Nessa altura, o futebol para eles era só para passar o tempo, para se divertirem, era um pouco como para nós irmos ao ginásio. Tinha jogadores que não apareciam nos treinos e a justificação que davam era que tiveram de levar o irmão ao shopping ou que estavam com dores de cabeça. Hoje a mentalidade já é diferente e o futebol é encarado com mais seriedade, mas apenas a nível profissional, pois na II liga continua tudo igual.

Sente que a Arábia Saudita é hoje um país mais aberto, o que poderá facilitar a integração dos futebolistas estrangeiros?

Sim, sem dúvida. Quando lá estive em 2005, a minha mulher estava grávida e nem podia sair sozinha à rua, nem conduzir, e tinha de usar lenço na cabeça. Também me lembro que havia praias lindíssimas mas que na verdade eram só aproveitadas pelos homens, pois as mulheres tinham de estar sempre todas tapadas Hoje em dia, isso mudou, felizmente.

Tem alguma história curiosa dos seus tempos na Arábia Saudita que mostre a diferença cultural?

Tenho muitas... olhe, posso dizer que as rezas são uma falsa questão. Os jogadores não abdicam de cumprir de forma integral as suas obrigações religiosas, mas é só marcar os treinos para um horário diferente que o problema fica resolvido. Posso contar uma história engraçada: sempre que íamos ao shopping deixávamos o carro a trabalhar e com o ar condicionado ligado. Isto porque o estacionamento era ao ar livre e se não o fizéssemos o carro estaria um forno autêntico! Quando me perguntam se não nos roubavam os carros, eu respondo que na Arábia Saudita não há ladrões...