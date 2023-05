Currículo de Telma e Bárbara Timo na estreia de Patrícia Sampaio

Sem o bicampeão mundial (2019 e 2021) Jorge Fonseca, o currículo de Telma Monteiro e Bárbara Timo, o início de ano de Patrícia Sampaio e o estatuto de Catarina Costa saltam à vista entre os 11 judocas da representação portuguesa nos Mundiais de judo, que começam no sábado, no Qatar.

A Telma Monteiro (-57 kg), quatro vezes vice-campeã mundial (2014, 2010, 2009 e 2007), Bárbara Timo (-63 kg), vice-campeã mundial em 2019 e bronze no último ano e Catarina Costa (-48 kg), vice-campeã europeia e quinta nos últimos Jogos Olímpicos, junta-se, em estreia absoluta, Patrícia Sampaio (-78 kg), que teve um início de ano imparável, com medalhas em quase todas as competições.

A competição pontuará apenas 50% para o apuramento dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e conta ainda com Joana Diogo e Maria Siderot (ambas em -52 kg), Raquel Brito (-48 kg) e Joana Crisóstomo (-70 kg).

Um dos grandes ausentes é Jorge Fonseca, bicampeão mundial em 2019 e 2021 e medalha de bronze nos Jogos de Tóquio, que abdicou da competição por não estar a 100%. O judoca do Sporting esteve lesionado num joelho, o que o levou em dezembro a falhar a presença no Masters, e, já este ano, sofreu uma rotura muscular no Grand Slam de Telavive, em fevereiro.

Em masculinos, sem Jorge Fonseca, a seleção está confiada a Rodrigo Lopes (-60 kg) e João Fernando e Anri Egutidze (-81 kg), todos na corrida ao apuramento olímpico. Rodrigo Lopes é o único em zona de qualificação, enquanto João Fernando e Egutidze, que foi medalha de bronze nos Mundiais de Budapeste (2021), vão discutir entre si uma vaga nos -81 kg, com vantagem para o primeiro, mas numa fase em que ambos estão fora dos lugares elegíveis.

Portugal conta com um histórico de 14 medalhas (duas de ouro, cinco de prata e sete de bronze) em mundiais.

Ana Hormigo na comitiva a convite

Em Doha, a seleção terá Pedro Soares (masculinos) e Marco Morais (femininos) como selecionadores, mas também Ana Hormigo, treinadora do Benfica, e João Neto, da Académica, acompanham os respetivos atletas. Hormigo foi entretanto.

O novo presidente da Federação (FPJ), Sérgio Pina, que entendeu ser uma medida benéfica. "A minha ideia, também de alguma maneira, é a de trazer alguma paz à modalidade, que, por questões mais pequeninas, estava numa turbulência terrível. Entendi que era bom para a modalidade, era bom para a equipa, era bom para os atletas e foi nesse contexto que foi proposto isto", justificou Sérgio Pina, em declarações à agência Lusa.

O presidente eleito no último sábado, em assembleia geral para preencher o cargo deixado em aberto com a destituição em dezembro de Jorge Fernandes, deixou claro que o convite, foi feito ao Benfica e não nominalmente, e o clube indicou Ana Hormigo, afastada do cargo de selecionadora pelo antigo presidente da federação.

12 campeões mundiais defendem o título

Em Doha, são 12 os judocas que defendem títulos mundiais, casos dos japoneses Natsumi Tsunoda (-48 kg), Uta Abe (-52 kg), Megumi Horikawa (-63 kg), Naohisa Takato (-60 kg) e Hifumi Abe (-66 kg), da brasileira Rafaela Silva (-57 kg), da croata Barbara Matic (-70 kg), da francesa Romane Dicko (+78 kg), do mongol Tsogtbaatar Tsend-Ochir (-73 kg), do georgiano Tato Grigalashvili (-81 kg), do uzbeque Muzzafarbek Turoboyev (-100 kg) e do cubano Andy Granda (+100 kg).

Na ABHA Arena, acrónimo para Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena, são também muitos os campeões olímpicos em título, de Tóquio, em 2021, com Natsumi Tsunoda e os irmãos Abe, Uta e Hifumi, a acumularem com os mundiais. No total, são esperados 667 judocas, 347 masculinos e 320 femininos, provenientes de 99 países dos cinco continentes.

De fora da defesa do título ficam apenas a brasileira Mayra Aguiar (-78 kg), que optou por não estar em Doha, de modo a recuperar de pequenas lesões sofridas nos últimos tempos, mas mantendo a prioridade no apuramento olímpico, e o uzbeque Davlat Bobonov (-90 kg), igualmente lesionado.

Em Doha é ainda esperado o regresso, com estatuto neutro, de alguns judocas russos e bielorrussos, afastados dos últimos Mundiais devido à guerra na Ucrânia, o que levou ao boicote da federação ucraniana. Entre os russos inscritos, destacam-se Madina Taimazova (-70 kg), Niyaz Ilyasov (-100 kg) e Tamerlan Bashaev (+100 kg), judocas que conquistaram medalhas de bronze em Tóquio 2020.

Programa dos judocas portugueses nos Mundiais

Domingo, 7 de maio

Rodrigo Lopes (-60 kg), Catarina Costa (-48 kg) e Raquel Brito (-48 kg).

Segunda-feira, 8 de maio

Joana Diogo (-52 kg) e Maria Siderot (-52 kg).

Terça-feira, 9 maio

Telma Monteiro (-57 kg).

Quarta-feira, 10 maio

Bárbara Timo (-63 kg) e João Fernando (-81 kg) e Anri Egutidze (-81 kg).

Quinta-feira, 11 maio

Joana Crisóstomo (-70 kg).

Sexta-feira, 12 maio

Patrícia Sampaio (-78 kg).