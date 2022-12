Croácia vence Japão no desempate por penáltis e está nos quartos-de-final

A Croácia garantiu esta segunda-feira o apuramento para os quartos-de-final do Mundial 2022 ao vencer o Japão no desempate por penáltis (3-1), após um empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.

Numa partida jogada com alta intensidade, os japoneses adiantaram-se no marcador com um belo golo de Daizen Maeda, avançado que há dois anos jogava no Marítimo, a responder a um toque de Maya Yoshida na sequência de um canto.

A perder ao intervalo, os croatas entraram a todo o gás no segundo tempo para tentar dar a volta ao marcador, tendo Ivan Perisic chegado ao empate com um grande golo de cabeça após um cruzamento do defesa-central Dejan Lovren.

Apesar das várias oportunidades desperdiçadas pelas duas seleções, o jogo acabou por ir para prolongamento - o primeiro do Mundial 2022 -, onde o empate acabou por não ser desfeito.

No desempate por penáltis, os croatas foram mais fortes, tendo vencido por 3-1, com o guarda-redes Livakovic, a ser o herói ao defender três penáltis.

