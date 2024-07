Cristiano Ronaldo quer renovar contrato com o Al-Nassr para se retirar após o Mundial 2026

Avançado pretende jogar até aos 41 anos e continuar a bater recordes: pode tornar-se no único com seis Mundiais disputados e chegar às 12 fases finais de grandes provas. João Neves foi a novidade do primeiro dia de trabalho e Diogo Dalot prometeu que não escapará à praxe.