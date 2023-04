Cristiano Ronaldo fica sem treinador na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo ficou ontem sem treinador no Al Nassr. O francês Rudi Garcia rescindiu o contrato, "por mútuo acordo", de acordo com um comunicado do atual segundo classificado da Liga da Arábia Saudita.

"O Al Nassr informa que o treinador Rudi Garcia deixou o clube, por mútuo acordo. A direção e todos no clube agradecem a Rudi e ao seu staff a dedicação ao trabalho durante os últimos oito meses", comunicou o clube.

We can announce that our U19 coach, Mr. Dinko Jelicic will be the new head coach for the first team.



Good luck, Mr. Dinko pic.twitter.com/ty52cRSwDT - AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também Cristiano Ronaldo fez questão de deixar, através das redes sociais, uma palavra ao treinador que o recebeu no clube. "Foi um prazer ter trabalhado consigo. Desejo-lhe o melhor para o futuro", escreveu o capitão da seleção nacional no Instagram.

Rudi Garcia, de 59 anos, deixa o Al Nassr no segundo lugar do campeonato, a três pontos de distância do líder Al Ittihad, orientado pelo português Nuno Espírito Santo. O treinador, campeão francês pelo Lille em 2011, chegou ao clube da cidade de Riade em julho de 2022, com o objetivo de conquistar o título de campeão saudita, que escapa ao Al Nassr desde 2019 e motivou a contratação de CR7 no final de 2022.

O Al Nassr já anunciou entretanto que o croata Dinko Jelicic, que os sub-19, foi promovido à equipa principal. Aos 49 anos, sobe agora ao topo da hierarquia do clube, depois de trabalhos em vários clubes menores no seu país, de uma passagem pelos iranianos do Foolad e pelas seleções jovens da Croácia.