Cristiano Ronaldo fica em branco e Al Nassr empata na Liga saudita

O futebolista português Cristiano Ronaldo ficou esta segunda-feira em branco no empate do Al Nassr com o Al Khaleej (1-1), em jogo da 26.ª jornada da Liga saudita, com o clube da capital a poder atrasar-se na luta pelo título.

Em Riade, o português Fábio Martins deu, logo aos quatro minutos, vantagem aos Al Khaleej, que também teve o português Pedro Amaral no 'onze', mas o espanhol Álvaro González empatou aos 17.

Com este resultado, o Al Nassr, segundo classificado, passa a somar a 57 pontos, menos dois do que o líder Al Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A equipa do treinador luso joga ainda hoje com o Abha, às 19:30 em Portugal continental.