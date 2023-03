Ronaldo na primeira lista de Martínez, com duas novidades

Cristiano Ronaldo, Pepe, Diogo Leite e Gonçalo Inácio estão entre os primeiros convocados de Roberto Martínez para os jogos com o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, e com o Luxemburgo, do três dias depois. São os dois primeiros jogos na qualificação para o Euro 2024, competição que CR7 já disse querer jogar.

"Conheci os 26 jogadores da lista do Qatar. É importante falar com eles, saber o compromisso. O Ronaldo é um jogador muito comprometido. É a minha posição. É um jogador que pode dar experiência, com uma figura muito importante para a equipa. O Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar experiência. O Cristiano é igual aos outros jogadores", defendeu o novo selecionador nacional, confessando que chamar CR7 não foi "a decisão fácil" e que jamais excluiria Ronaldo (38 anos) e Pepe (40 anos): "Idade não é um fator importante neste momento."

O capitão da seleção nacional perdeu a titularidade na equipa das quinas no Mundial 2022 e abandonou o futebol de alto nível para rumar ao Al Nassr da Arábia Saudita, sendo agora convocado para a seleção.

Roberto Martínez manteve a confiança nos guarda-redes Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício e nos defesas António Silva, Danilo, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Ruben Dias, para além das novidades Diogo Leite, Gonçalo Inácio. Os médios Bruno Fernandes, João Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Ruben Neves, Vitinha e Bernardo Silva também mereceram a confiança do espanhol, que chamou Cristiano Ronaldo, Diogo Jota Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.

São apenas duas novidades numa lista de 26 jogadores e justificadas pela mais valia dos dois centrais: "É importante a seleção ter oportunidade de jogar com dois centrais, três centrais. Precisamos de ser flexíveis. O [Gonçalo Inácio] joga com muita personalidade, tem perfil pela esquerda. O Diogo Leite é uma surpresa, joga na Bundesliga, com um papel importante. São dois jogadores que podem trazer algo muito diferente à seleção."

"Florentino e Pote são importantes e têm espaço na seleção"

O técnico confessou que esta "é uma lista muito importante, porque é o ponto de partida" e que "há uns 35 jogadores" que podiam estar na convocatória. Por isso os ausentes, como Pote, que brilhou no Arsenal-Sporting, da Liga Europa, não devem desanimar. Aliás, Roberto Martínez reforçou várias vezes que esta convocatória "é o ponto de partida".

"Temos muitos jogadores com qualidade para estar na seleção. Pote está um nível para jogar na seleção, mas nós temos muitos jogadores que jogam no mesmo espaço. É uma situação que este estágio é um ponto de partida. Preciso de criar um ambiente competitivo, de alto nível. A competição é importante. Jogadores como o Florentino, o Pote são importantes, que têm espaço na seleção", elogiou.

Rafa Silva renunciou à seleção antes do Mundial 2022, mas mesmo assim os jornalista quiseram saber se o novo selecionador o tentou demover dessa ideia: "O Rafa é fantástico, tentei falar com ele, mas ele acredita que o seu tempo com a seleção terminou. Temos de respeitar a opinião de um jogador com muita experiência como é o caso do Rafa."

Anunciado em janeiro como o sucessor de Fernando Santos no comando da equipa das quinas, o treinador de 49 anos anunciou esta sexta-feira as primeiras opções na Cidade do Futebol, em Oeiras. O que pode prometer aos portugueses? "Temos dez jogos para nos qualificarmos. É muito importante em cada estágio sermos melhores e jogar melhor, para criar uma equipa com muito boa compreensão da forma de jogo que precisamos (...) Preciso de trabalhar com os jogadores. Estes dois jogos são muito importantes. Estes jogos não são para experimentar, são para ganhar, jogar bem e crescer", respondeu.

A lista com 26 eleitos para a estreia do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha tem como base a espinha dorsal presente no Mundial 2022. Para além do Liechtenstein e do Luxemburgo, o grupo inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

O ex-guarda-redes Ricardo e o ex-central Ricardo Carvalho integram a equipa técnica de Martínez.