Cristiano Ronaldo chegou cedo e treinou sozinho

Cristiano Ronaldo chegou esta sexta-feira pelas 8h30 ao centro de treinos de Carrington, depois de ter sido afastado pelo treinador do Manchester United e de ter emitido um comunicado em que dizia que iria continuar a trabalhar e a apoiar os colegas de equipa.

O jogador treinou sozinho com os preparadores físicos, embora informações iniciais indicassem que iria treinar com os sub-21.

Ronaldo chegou num Bentley Flying Spur, seguido por uma viatura na qual, segundo o The Sun, seguiam seguranças. O treinador Erik ten Hag chegou 90 minutos depois.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

CR7 foi afastado do encontro com o Chelsea, depois de ter abandonado o relvado antes do fim do jogo com o Totttenham, em que não foi opção do treinador Erik ten Hag.

"Cristiano Ronaldo não fará parte do plantel do Manchester United para o encontro com o Chelsea, da Premier League. O resto do plantel está totalmente focado na preparação para esse encontro", anunciaram na quinta-feira os 'red devils'.

Mais tarde, numa nota publicada nas redes sociais, Ronaldo não pediu desculpa pelo incidente, mas justificou a sua atitude com o "calor do momento".

"Agora, sinto que tenho de continuar a trabalhar muito em Carrington [o centro de treinos do clube em Manchester], apoiar os meus colegas de equipa e estar pronto para tudo, seja em que jogo for", acrescentou.

Assim, e como "ceder à pressão não é uma opção e nunca foi", espera poder continuar "unido" com o clube. "Em breve, estaremos juntos de novo", atalhou.