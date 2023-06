CR7 perto dos 200 jogos pela seleção, mas longe do recorde nacional

Faltam dois jogos para Cristiano Ronaldo chegar às 200 internacionalizações. Depois de em março se ter tornado o futebolista com mais partidas realizadas por uma seleção (198) em todo o mundo, o capitão português aponta agora às duas centenas de jogos na dupla jornada seleção nacional. Caso seja utilizado pelo selecionador Roberto Martínez com a Bósnia-Herzegovina (sábado) e a Islândia (terça-feira), CR7 irá atingir a marca redonda dos 200 jogos.

E se no futebol ninguém o supera - o segundo mais internacional de sempre em atividade é Lionel Messi, com 174, pela Argentina - a história muda de figura quando se olha para as modalidades coletivas mais representativas do desporto português (ver quadro). Para chegar ao número de vezes que Valdir Sequeira, o recordista português, jogou pela seleção de voleibol, CR7 teria de nascer de novo.

O voleibolista terminou a carreira em 2020 com 396 jogos pela equipa nacional. Hoje com 41 anos, o antigo jogador nascido em Angola, que chegou a Portugal com alguns meses de vida, começou a carreira no Benfica, tendo ainda jogado no Sp. Espinho, Fonte do Bastardo e Sporting, além de ter atuado nas ligas de Itália e da Alemanha.

Fez o primeiro jogo por Portugal em 2002, quando defrontou a Espanha num torneio bilateral realizado em S. João da Madeira. Esteve no quinto lugar alcançado na Liga Mundial em 2005, na 10º posição no Campeonato da Europa também em 2005, na conquista da Liga Europeia em 2010, acabando por adeus à seleção nacional após 19 anos ao mais alto nível.

O caso de Bruno Torres

Bruno Torres foi internacional português por 257 ocasiões. A contagem, que começou em abril de 2008, ainda não terminou. Natural da Póvoa do Varzim, aos 43 anos o jogador de futebol de praia ainda representa o Sp. Braga e continua a ser chamado à equipa das quinas, fazendo inclusive parte do grupo que já prepara a participação no próximo Campeonato do Mundo. Será em novembro, no Dubai, que Bruno Torres irá tentar conquistar o terceiro título mundial por Portugal, depois dos conquistados em 2015 e 2019.

No andebol, Carlos Resende é o nome maior de uma modalidade que tem andado aos altos e baixos. O antigo jogador é o mais internacional entre os andebolistas portugueses, com 243 partidas pela seleção principal. Talento precoce, estreou-se por Portugal com apenas 17 anos e tem a particularidade de ter jogado em três categorias (juvenis, juniores e equipa A). "Ter jogado pelo meu País foi o expoente máximo como jogador", disse aos site da Federação Portuguesa de Andebol, destacando o sétimo lugar conseguido ao serviço de Portugal no Campeonato da Europa de 1994.

Arnaldo Pereira ainda joga futsal aos 43 anos, na equipa da Escolinha de Futsal com o seu nome, que fundou em Bragança quando deixou a alta competição e disse adeus à seleção, que capitaneou durante vários anos. Estreou-se em dezembro de 1999, num jogo em que Portugal ganhou à Bélgica (3-0) e despediu-se 16 anos depois, em abril de 2016, num triunfo de Portugal sobre a Sérvia (2-1), com 208 internacionalizações.

Livramento como CR7

António Livramento é um nome incontornável na história do hóquei em patins e do desporto português. Representou Portugal por 198 vezes ao longo de 16 anos (entre 1961 e 1977), tendo vencido três títulos mundiais e sete europeus. Natural de Évora, o hoquista (morreu em 1999, com 55 anos) foi condecorado a título póstumo com a medalha da Ordem do Infante D. Henrique, muito por culpa do sucesso como selecionador nacional: dois títulos mundiais e três europeus.

Um currículo impar, que não envergonha a inigualável carreira de Cristiano Ronaldo. Também ele tem 198 jogos por Portugal. A contagem começou em Chaves, em 2003, quando o madeirense tinha 18 anos. O particular com o Cazaquistão (triunfo por 1-0) deu início à lenda ainda sem data para terminar. Em março, passados 20 anos da estreia, fez a partida 197 diante do Liechtenstein, batendo o recorde mundial de internacionalizações e superando os 196 de Bader Al-Mutawa (Kuwait).

"Sensações tão boas por voltar a jogar e marcar pela nossa seleção e num estádio especial para mim [Alvalade]. Orgulhoso por ser o jogador mais internacional de sempre", confessou o jogador do Al Nassr, que dias depois, diante do Luxemburgo, aumentou o recorde para 198. Agora, aos 38 anos, Ronaldo prepara-se para entrar em campo pela 199.ª vez de quinas ao peito, podendo chegar às 200 internacionalizações na próxima terça-feira, sob o comando de Roberto Martínez. E ele já avisou que quer jogar a fase final do Euro 2024.

Finalmente, José Costa é o basquetebolista mais internacional. Natural da Figueira da Foz, fez o primeiro jogo de quinas ao peito em 1993, num torneio onde a seleção bateu o Dínamo Kiev (97-91). Ele não se lembra se jogou bem ou mal, apenas que repetiu a sensação por mais 166 vezes. Tem 49 anos e só disse adeus à modalidade em 2021, embora o último jogo pela seleção nacional tenha sido em 2011.

