Costa: Superliga deve ser recusada "sem hesitação"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que a criação da Superliga europeia de futebol é uma ideia que deve ser "recusada sem hesitação", considerando que existem princípios e valores que "não podem estar à venda".

"A proposta de uma competição de futebol no espaço Europeu organizada fora das instituições representativas do setor, nomeadamente as Ligas, as Federações e a UEFA, tem de ser recusada sem nenhuma hesitação", referiu o primeiro-ministro português, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

António Costa salienta que está ao lado das instituições desportivas nacionais e internacionais que se recusam "de forma veemente" a aceitar que a competição se venha a realizar.

"Os princípios da solidariedade, da valorização do resultado desportivo e do mérito não podem estar à venda", frisou.

Como Primeiro-Ministro de Portugal coloco-me ao lado das instituições desportivas nacionais e internacionais que recusam de forma veemente, aceitar que tal competição aconteça. - António Costa (@antoniocostapm) April 19, 2021

No domingo, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.

A competição vai ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores -- apesar de só terem sido revelados 12 -- e outros cinco, qualificados anualmente.