"Continuidade de Conceição é a melhor notícia da pré-temporada"

O FC Porto regressa hoje ao trabalho e ainda com muitas indefinições no plantel. Com apenas um reforço oficializado, o avançado Fran Navarro (ex-Gil Vicente), os dragões tiveram, até ao momento, apenas uma baixa nos titulares da época passada: o médio colombiano Uribe, que saiu a custo zero para o Al Sadd, do Qatar.

Ainda assim, não faltou animação neste defeso. Primeiro, as dúvidas sobre a continuidade de Sérgio Conceição, desfeitas pelo técnico com um post no Instagram por ter recebido uma mensagem numa avioneta com o pedido "Oh Conceição, faz do Porto campeão". A reação do treinador foi filmada, surgindo a cantar e a dizer: "Tenho de mandar isto ao presidente".

Antes foram as afirmações de Fernando Gomes, administrador da SAD para a área financeira, a garantir que era obrigatório fazer 50 milhões de euros em vendas de jogadores até 30 de junho, sob pena do clube voltar a entrar em incumprimento do fair-play financeiro. Objetivo que, como se sabe, não foi alcançado.

O jogador com mais mercado é o guarda-redes Diogo Costa, apontado ao Chelsea, Manchester United e Bayern Munique. Pinto da Costa tem remetido para a cláusula de rescisão de 75 milhões de euros, o que tem afastado os interessados. Otávio é cobiçado pelo Inter Milão e por clubes sauditas e, até 15 de julho, a sua cláusula de rescisão é de 40 milhões de euros, valor que subirá para os 60 após essa data. Já Taremi, cujo valor para a transferência estará fixado nos 20 milhões, já disse que não quer sair do FC Porto.

Um defesa direito para concorrer com João Mário e um médio centro para esquecer Uribe são duas das grandes prioridades. O médio ofensivo espanhol Iván Jaime (Famalicão), eleito o Melhor Jovem da última I Liga, também está nos planos, tal como os médios portugueses Guga e Costinha (ambos do Rio Ave), e o defesa esquerdo nigeriano Onyemaechi, do Boavista.

Boas expectativas

Sérgio Conceição vai iniciar a sétima temporada no comando da equipa e o principal objetivo é chegar ao quarto título de campeão.

Ao DN, Costinha, antigo Campeão Europeu pelo FC Porto, afiança que a continuidade do técnico "é a melhor notícia na preparação da pré-temporada", sublinhando "tratar-se de um excelente treinador, que nos últimos anos tem feito muito pelo FC Porto e em tempos mais complicados do que o habitual, em face de alguns constrangimentos que têm afetado o clube". O "ministro" diz que o técnico, de 48 anos, "consegue tirar o máximo proveito dos atletas e tem feito um trabalho espetacular".

Também Chainho, outro antigo futebolista dos dragões, confessa-se muito agradado por Conceição permanecer, considerando que "tem efetuado um trabalho fantástico, tem grande amor pelo FC Porto e faz uma dupla perfeita com Pinto da Costa".

Apesar de Fran Navarro ser, até ao momento, o único reforço assegurado para 2023/24, Costinha tem a certeza de que "a equipa vai manter a sua face ganhadora, pois esse é o ADN do clube", não se mostrando preocupado com a capacidade de investimento de um dos grandes rivais. "Temer o Benfica? Não tenho de temer nada... e na verdade é importante para o futebol português que os grandes clubes tentem ser cada vez melhores. Tenho a certeza de que o próximo campeonato vai ser ainda mais competitivo do que na época passada, numa luta entre os três grandes e o Sp. Braga", atira.

Chainho é um apreciador do ponta de lança espanhol que chega do Gil Vicente. "Sou suspeito em falar do Fran Navarro, pois há dois anos que digo tratar-se de um jogador diferenciado. Consegue fazer um bom jogo, apoiado e em transição e marca golos", afirma.

Costinha é mais cauteloso e chama a atenção para o facto de o avançado "chegar a uma nova realidade, que o obrigará a ser melhor todos os dias e não apenas nos jogos". E lembra o caso de David Carmo, que esperava que "fosse um jogador preponderante", mas que praticamente não jogou.

Por outro lado, Costinha reconhece que "é importante que o FC Porto encontre um reforço que tenha pontos de contacto com Uribe, reforçando uma posição cirúrgica, onde ao longo dos anos o clube sempre teve grandes jogadores". E revela que considerava o colombiano um dos cinco "ases de trunfo" do plantel, juntamente com Diogo Leite, Pepe, Otávio e Pepê. Já Chainho diz que Uribe "vai obviamente fazer falta, mas o importante será não tentar encontrar uma cópia, mas alguém com características próprias, que domine a zona nevrálgica do meio-campo".

Costinha chama a atenção para a qualidade do plantel e revela que deposita grande esperança "na evolução de Galeno e Verón". De resto, sobre o jovem extremo brasileiro que se lesionou nas férias durante uma "peladinha", lembra os casos de Luis Díaz e Pepê, "que demoraram a adaptar-se às exigências de Sérgio Conceição".

Agora, é tempo de os futebolistas do FC Porto meterem "mãos à obra", pois a 8 ou 9 de agosto há o jogo da Supertaça diante do Benfica. O calendário de pré-temporada está no segredo dos deuses, sabendo-se que depois de uma semana de treinos no Olival, o grupo segue para um estágio no Algarve, onde haverá um jogo-treino com o Portimonense, a 19 de julho e outro com o Cardiff três dias depois.

