Conceição: "São só três pontos. Fomos superiores em todos os momentos do jogo"

Apenas três pontos. Foi esta a carga que Sérgio Conceição atribuiu à vitória frente ao Benfica, esta sexta-feira, na Luz, que os dragões venceram por 2-1.

Momentos depois da análise de Roger Schmidt, foi o técnico azul e branco a pronunciar-se sobre o encontro. "São só três pontos, apenas isso. É em casa do rival e quando não o deixamos ganhar, ganhando nós, costuma-se dizer que são seis", comentou à BTV, acrescentando depois: "Hoje [sexta-feira] não houve história, fomos superiores em todos os momentos do jogo. Houve muitas situações em que podíamos ter finalizado melhor, para ter um resultado mais volumoso. Foi um jogo competente e dou os parabéns aos meus jogadores, porque interpretaram bem a estratégia."

Estratégia, essa, que permitiu apenas um remate enquadrado ao Benfica em todo o jogo. "Não abdicámos da nossa postura em campo, com pressão alta, a ocupar bem o espaço sem bola, mas aqui e ali não definimos tão bem. O Pepê e o Galeno sabiam que os corredores eram muito dinâmicos. O Otávio é muito inteligente, pois consegue ser segundo avançado e terceiro médio. Foi importantíssimo", considerou.

Com sete jogos pela frente, e outros tantos pontos de diferença para o rival Benfica, Sérgio Conceição recusou fazer "futurologia" e entrar em contas. "Não vale a pena [pensar nessa diferença e no futuro]. O importante é o próximo jogo. À medida que se aproxima o final, cada jogo ganha a sua dimensão. Estamos aqui para a luta, demonstrámos isso. É preciso estar com este caráter, esta atitude competitiva, é preciso, no minímo, o mesmo frente ao Santa Clara [no próximo jogo para o campeonato]", rematou o técnico portista.