Conceição fala em duelo proposto pelo adjunto do Casa Pia

O treinador Sérgio Conceição justificou esta sexta-feira o seu polémico gesto no final da vitória do FC Porto sobre o Casa Pia (2-1), da 32.ª ronda da I Liga de futebol, com um duelo proposto pelo adjunto adversário, Vasco Matos.

"As imagens estão gravadas. Há algum comentário para o banco [de suplentes do Casa Pia] quando eu faço esse gesto? Houve um sorriso e fiz o gesto de que estava tudo bem, porque estava a receber uma proposta de duelo. Quando acabou o jogo, a minha reação foi ir ao túnel buscar duas mini-balizas para fazer um [duelo] um-contra-um com o senhor que me estava a propô-lo", reconheceu o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão à visita ao Famalicão, no sábado, da 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

Na sequência do golo da reviravolta dos 'dragões', que foi marcado por Danny Loader, já aos 90+3 minutos, Sérgio Conceição efetuou um gesto polémico em direção ao banco de suplentes do Casa Pia e manteve uma acesa troca de palavras com o treinador-adjunto dos 'gansos', Vasco Matos, altercação que se prolongou no relvado depois do apito final.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou na quinta-feira ter instaurado processos aos dois técnicos, à equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira e aos dois delegados designados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"Terem aberto um processo, em contraponto com o relatório do árbitro, que é algo factual e escrito, é de compreensão extremamente difícil para mim, mas estou habituado àquilo que é lixo tóxico no futebol português. Pensam que me diminuem em alguma coisa, mas isso cria-me mais um escudo para aquilo que sou como pessoa e como profissional", ripostou Sérgio Conceição, criticando que "comentadores de diferentes canais" televisivos tenham passado a semana "a deduzir o que seria esse gesto e a insinuar que teria havido algo".

Assumindo "algum desgaste e cansaço por tudo o que não tem diretamente a ver com o futebol", o treinador do FC Porto solicitou "maior protagonismo" às equipas de fora do espectro dos tradicionais quatro candidatos ao título, que "fazem um trabalho fantástico".

"Por vezes, sinto mais dificuldade em defrontar as chamadas equipas teoricamente mais acessíveis da I Liga do que em jogar na Liga dos Campeões. Trabalha-se muito bem em Portugal, mas não se dá o devido mérito. Depois, essas pessoas ficam saturadas por não terem algum protagonismo. Alguns treinadores já me chamaram de mal-educado ou de mal formado e querem ter duelos comigo. É uma provocação incrível, até porque querem ter um bocadinho de protagonismo, querem aparecer e têm todo esse direito", concluiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 79 pontos, quatro abaixo do líder Benfica, visita o Famalicão, oitavo, com 43, no sábado, a partir das 20:30, em duelo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Com cinco pontos de avanço sobre o Sporting de Braga, terceiro classificado, a equipa orientada por Sérgio Conceição está a um empate de garantir o acesso direto à fase de grupos da edição 2023/24 da Liga dos Campeões pela 27.ª vez, e terceira consecutiva.

Conceição exige espírito intacto na perseguição ao Benfica

Os quatro pontos de atraso face ao líder Benfica "nem desmoralizam, nem dão força anímica" ao FC Porto a duas jornadas do fim da I Liga de futebol, admitiu esta sexta-feira o treinador dos campeões nacionais, Sérgio Conceição.

"Se o Benfica depende de si para ser campeão, é porque nós não fizemos alguma coisa tão bem como fez o rival que está na frente. Temos de nos focar no trabalho, que passou esta semana por nos prepararmos para tentar ganhar em Vila Nova de Famalicão. Agora, o ambiente e essa diferença momentânea em termos de pontos não nos tem de dar mais ou menos motivação para este jogo", considerou o técnico, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição falava na véspera da visita aos minhotos, da 33.ª e penúltima jornada do campeonato, na qual os 'dragões' estão proibidos de perder, sob pena de entregarem de imediato o título ao Benfica, que visita o 'vizinho' Sporting, no domingo, e está a uma vitória de ser campeão pela 38.ª vez e de resgatar um cetro que lhe foge desde 2018/19.

"Estamos a duas jornadas do fim e os jogos são todos fundamentais, mesmo para alguns clubes que já não estejam a lutar pela manutenção, pela ida às provas europeias ou pelo título. Dou um exemplo: o jogo de hoje entre o Marítimo e o Vizela tem uma relação direta com a permanência, meta pela qual também estão a lutar o Paços de Ferreira e o Santa Clara, que, depois, vai jogar à Luz [frente ao Benfica, na 34.ª e derradeira jornada]. Uma coisa é ir já despromovido e outra é ir com a possibilidade de disputar o play-off", notou.

O FC Porto vai medir forças com o Famalicão pela terceira vez em 24 dias, na sequência dos triunfos alcançados nas duas mãos das meias-finais da Taça de Portugal (2-1 fora e 3-2 em casa, após prolongamento), com Sérgio Conceição a ver espaço para surpresas.

"Às vezes, a dinâmica é um pouco diferente quando se modifica um jogador. Sei que, em relação ao último jogo que o Famalicão fez connosco, um ou outro jogador não vai poder estar amanhã [sábado]. Vai ser diferente, com certeza, pois cada jogo tem a sua história. Depois, depende muito daquilo que nós fizermos e permitirmos ao adversário", advertiu.

O último embate entre as duas equipas ficou marcado pela reviravolta dos 'dragões', que se apuraram para a decisão da Taça de Portugal com dois golos marcados no tempo de compensação do prolongamento, além das várias acusações entre jogadores e técnicos.

"Obviamente, aconteceram coisas no final que não dignificam ninguém. Não há ninguém que fique contente. Há muitas emoções à flor da pele e, à medida que o campeonato vai caminhando para o final, é natural que venham cá para fora com mais facilidade", reconheceu.

O espanhol Iván Marcano e Otávio voltam às opções de Sérgio Conceição, após terem cumprido castigo na vitória com reviravolta na receção ao Casa Pia (2-1), da 32.ª ronda, enquanto João Mário continua a constar do boletim clínico do FC Porto, devido a lesão.

Porto, 04/05/2023 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Famalicão, no Estádio do Dragão, em jogo das meias-finais da Taça de Portugal 2022/23 . Festa de Otavio (Ivan Del Val/Global Imagens) © Ivan Del Val/Global Imagens

"Toda a gente quer ganhar os três pontos a duas jornadas do fim. Dou outro exemplo: o Casa Pia fez sete faltas contra o Benfica [na derrota por 0-3, da 19.ª jornada] e 18 contra nós. Veio [jogar] tranquilo ao Dragão, mas, logo no primeiro pontapé de baliza, o guarda-redes [Ricardo Batista] demorou 22 segundos para colocar a bola em jogo", contabilizou.

Recuperando o debate que tem mantido há várias épocas, Sérgio Conceição comparou mesmo os 51,83% de tempo útil de jogo decorrentes desse último encontro do FC Porto com os 69,14% na visita dos 'gansos' às 'águias', que está na segunda posição da tabela de partidas da edição 2023/23 da I Liga com mais minutos disputados sem interrupções.

"Não estamos nos 20 primeiros jogos [do ranking]. Aceito isto, porque estrategicamente é normal. Os adversários percebem onde estão alguns dos pontos fortes do FC Porto e há várias formas de quebrar essa nossa intensidade e agressividade, bem como a maneira como metemos um ritmo alto: pode ser a jogar ou, então, a parar mais o jogo", finalizou.