Conceição defende Marega, "o rapaz dos pés quadrados como dizem"

Sérgio Conceição saiu este domingo em defesa de Marega, avançado do FC Porto que tem sido alvo de críticas devido ao seu rendimento - nos últimos nove jogos, marcou apenas um golo, precisamente na última jornada, frente ao V. Guimarães. O treinador portista considera injustas as críticas, sobretudo comentários feitos nas redes sociais e também em algumas análises, e lembrou o passado e o profissionalismo do maliano.

"Quando joga ele dá o máximo, e é fácil fazer essa gestão num jogador como o Marega. Eu acredito que hoje em dia quem se mete atrás das redes sociais a criticar e a rebentar com quem não acham tão simpático, tão tecnicamente evoluído, que tem um sorriso bonito... por todos os motivos e mais alguns. Isso depois é moda, é só pegar no telefone, no computador e já está", começou por dizer o técnico portista.

A defesa prosseguiu, com Conceição a lembrar os números de Marega na Champions e a estabelecer um ponto de comparação custo/rendimento. "Temos de ver qual foi o custo e o rendimento do Marega. É o segundo melhor marcador do Dragão, atrás do Jackson Martínez que tem quase 50 golos. É o melhor marcador em jogos seguidos na Liga dos Campeões. Somos a terceira equipa com mais presenças na Liga dos Campeões, vejam quantos avançados é que o FC Porto teve de grandíssima qualidade. E o melhor marcador é o Marega, o rapaz que vocês dizem que tem os pés quadrados. Quantos golos é que o Marega não tem? O que é que nos custou? Uns equipamentos ao Marítimo. Em relação a outros que custaram muito mais e não deram nem um terço ao FC Porto. A isso eu chamo ingratidão, independentemente de contratos, se é alto, baixo, gordo ou magro", atirou.

Conceição foi mais longe e disse mesmo que Marega "é um jogador à FC Porto". "Ter a tal mística, porque muita gente não sabe o que é isso, é olhar para o Pepe. De outro lado posso dizer que é olhar para o Marega, porque sempre que entra aqui e vai lá para dentro dá o máximo. Isso é que é a mística, não há segredos. Falha golos? Falha passes? Mas quem é que não falha? Eu não percebo nada de futebol, porque o futebol é isto. É preciso as pessoas meterem a mão na consciência e tirarem do telemóvel. Andam com ele para todo o lado e por vezes escrevem coisas estúpidas", concluiu.

Moreirense difícil

O técnico portista falou depois do adversário desta segunda-feira (21.15, Sport TV1), o Moreirense, e desvalorizou a estatística que mostra que a equipa de Moreira de Cónegos não vence um jogo em casa desde dezembro: "Essas estatísticas não entram, se não falaria dos pontos que o Moreirense já tirou em casa a equipas que lutam pelo título. Nós olhamos para a equipa, para a sua dinâmica, para o que temos de fazer e para a preparação do jogo em função dos nossos jogadores e da nossa equipa. Temos de olhar para o Moreirense, uma equipa difícil, apesar das estatísticas, historicamente é um jogo difícil e é mais um do campeonato, que nós temos de levar para onde nós queremos, onde nos sentimos confortáveis, para ganharmos os três pontos, que é o nosso objetivo."

Conceição, que falou horas antes do jogo entre o Sp. Braga e o Sporting, preferiu apontar o foco para a sua equipa para o que resta jogar no campeonato. "Não vale a pena olhar para o resultado dos adversários, não dependemos de nós. Obviamente que esses resultados também são importantes, caminhamos para o final do campeonato, sabemos que os jogos têm um peso enorme, que o ponto está difícil de conquistar e temos de fazer o nosso trabalho. Não serve de nada olhar para os outros se nos esquecermos de fazer o nosso trabalho. Foco total, concentração total no nosso jogo e não mudar nada na preparação do jogo", analisou.

