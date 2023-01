Comparado a Nuno Mendes, PSG desvia jovem promessa do FC Porto

Em agosto de 2022, Fabrizio Romano, jornalista italiano e um dos maiores especialistas em mercado de transferências, colocou um comentário premonitório no Twitter: "Fiquem de olho em Serif Nhaga, talento do FC Porto. O defesa esquerdo está a despertar interesse de clubes de Espanha e França e está disponível a custo zero. Em Itália, a Juventus e a Fiorentina estão já a tentar contratá-lo".

Ontem, cinco meses depois, chegou a confirmação. O jogador de 17 anos, que chegou à formação do FC Porto em 2019, nascido na Guiné-Bissau, mas naturalizado português, assinou um contrato com o milionário Paris Saint-Germain, da I Liga francesa, até 2025. Já lhe chamam o novo Nuno Mendes.

Numa primeira fase vai jogar pelos juniores do clube parisiense. Mas os responsáveis do PSG depositam grandes esperanças nesta contratação e, em alguns sites franceses, já o apelidam de novo Nuno Mendes, numa referência ao lateral esquerdo internacional português que joga no emblema francês.

Serif Nhaga era uma das maiores promessas do FC Porto e deu nas vistas na época passada pelos sub-17 dos dragões, ao apontar nove golos em 28 jogos mesmo tratando-se de um defesa, facto que despertou a curiosidade de vários olheiros (chegou a realizar cinco jogos pelos sub-19 em 2021-2022).

Os dragões fizeram de tudo para tentar segurá-lo e ofereceram-lhe recentemente um contrato profissional, mas o jovem recusou e estava livre e a treinar-se sozinho e por conta própria - seria um vínculo válido por três temporadas, no qual iria receber cerca de 150 mil euros ao longo das três épocas.

Desconfiados de que o jogador preparava a mudança para outro clube, por ter sempre recusado assinar contrato, o FC Porto enviou para o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e para a Federação Portuguesa de Futebol documentos a provar que tentou renovar o vínculo do jovem, numa tentativa de poder ser compensado financeiramente caso Nhaga assinasse por outro clube.

Agradecimento ao FC Porto

Por detrás desta contratação há dedo de outro português, Luís Campos, conselheiro do futebol dos parisienses, que está sempre atento a jovens promessas. Foi ele o responsável por esta contratação, através da sua extensa rede de scouting.

Na hora do adeus, e antes de a sua transferência para o PSG ser oficial, Nhaga deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer ao FC Porto. "Foi em 2019 que vesti pela primeira vez de azul e branco. Jamais esquecerei esse momento. Foi o cumprir de um sonho. O FC Porto sempre foi mais do que um clube para mim. Foi casa e família. Serei sempre grato [...] No futebol e na vida, temos de estar preparados para abraçar novos desafios. Esse momento chegou. É um adeus com esperança de um dia poder voltar. Obrigado FC Porto!", escreveu no Instagram.

Horas depois deste post, o PSG tornou oficial a contratação através do site do clube, com uma foto de Nhaga com a camisola do clube, com o seu nome já inscrito, e a seguinte mensagem: "O PSG tem o prazer de anunciar que Serif Nhaga assinou um contrato até 2025."

O Paris Saint-Germain conta no plantel principal com quatro jogadores portugueses: Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha. Estes dois últimos foram contratados no início desta temporada. Caso Nhaga dê nas vistas, sobretudo nos jogos na Youth League (a Champions dos juniores), pode ser chamado a médio prazo a treinar-se com a equipa principal, ao lado de craques como Messi, Neymar e Mbappé.

nuno.fernandes@dn.pt