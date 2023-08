Como a família de Bob Marley salvou a seleção feminina da Jamaica... que eliminou o Brasil

A festa das reggae girlz após passarem aos oitavos de final do Campeonato do Mundo e deixarem o Brasil pelo caminho.

As reggae girlz continuam a fazer história. O empate (0-0) e a consequente eliminação do Brasil permitiram ontem à seleção da Jamaica apurar-se pela primeira vez para os oitavos do Mundial de futebol feminino, naquele que foi um adeus amargo da "rainha" brasileira Marta aos relvados mundiais, ela que foi seis vezes considerada a melhor jogadora do mundo.

E pensar que a seleção nem existiria se não fosse o apoio financeiro da família de Bob Marley... Condenada a desaparecer por falta de verbas, a modalidade foi salva com dinheiro da família do malogrado cantor jamaicano, que adorava jogar à bola e que agora está ligado à sobrevivência do futebol feminino no seu país.

A história é simples. Um dia o neto de Bob Marley, Skip Marley (hoje cantor), chegou a casa com um panfleto que o treinador de futebol da escola lhe tinha dado e que dizia: "Apoie as reggae girlz". Pediam-se doações para "ressuscitar"" a seleção feminina da Jamaica, depois de a federação ter decidido acabar com a equipa criada em 1991 e que ocupava o lugar 128.º lugar do ranking da FIFA, por não passar da fase de grupos no Torneio de Qualificação Olímpica.

A mãe de Skip, Cedella, nem sabia que havia uma seleção feminina, mas procurou saber junto da federação o que era preciso para reativar a equipa, porque, segundo contou numa entrevista ao Washington Post, "era injusto ver como as meninas estavam a ser tratadas apenas porque algumas pessoas acreditam que o futebol é um jogo só de homens".

E mobilizou-se para arrecadar fundos. Ela e os irmãos Damien e Steve juntaram-se e gravaram uma música - Strike Hard -, cujo lucro reverteu para ajudar as jogadoras. Engariou 300 mil dólares (273 mil euros) e tornou-se embaixadora e patrocinadora da seleção feminina através da Bob Marley Foundation, a ONG criada em homenagem ao cantor.

Não havia campos para treinar, equipamentos ou dinheiro para as refeições e para a equipa poder viajar e fazer jogos. A seleção nem sequer competiu oficialmente entre 2011 e 2014. As lacunas eram tantas que o dinheiro foi-se em alguns anos. Em 2016 surgiu uma nova ameaça à sobrevivência, mas Cedella redobrou esforços e promoveu uma mudança cultural dentro da própria federação para apostar no futebol feminino. Mas as dificuldades financeiras continuam até hoje.

No segundo Mundial e quase sem apoio da federação

Apesar do patrocínio da Bob Marley Foundation, a federação só manteve a seleção feminina porque a FIFA pressiona todas as federações a investir na modalidade, mas reduziu o orçamento, não organizou jogos de preparação, nem tratou das deslocações. Para irem ao Mundial da Austrália e Nova Zelândia, o patrocínio da fundação não chegou. Por isso, a mãe da jogadora Havana Solaun criou um crowfunding que ainda está ativo. Dos cerca de 92 mil euros necessários, até ontem tinha angariado cerca de 50 mil. Também a Fundação Reggae Girlz, entretanto criada, lançou um peditório online para arrecadar 325 mil euros para pagar as despesas de participação - já angariaram 200 mil.

Cedella é cantora e designer de moda - desenhou o equipamento que o compatriota Usain Bolt usou nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 - e está sempre perto da equipa, tendo vivido intensamente o apuramento para o Mundial 2019. A Jamaica, atual n.º 43 do ranking FIFA, tornou-se o primeiro país caribenho a jogar um Campeonato do Mundo. O primeiro jogo foi com o Brasil. Uma derrota (3-0) ontem vingada, a que se seguiram goleadas sofridas com a Itália e Austrália. Voltaram a apurar-se, agora para o Mundial 2023, e estão nos oitavos de final, depois de empatarem com a França (0-0), vencerem o Panamá (1-0) e da igualdade de ontem com o Brasil (0-0).

A importância de Cedella e da família Marley na história da modalidade vai para lá do talento que Cheyna Matthews e Blackwood, Khadija Shaw e Deneisha Blackwood desfilam nos relvados. Através do movimento Football is Freedom (Futebol é Liberdade, em tradução livre), apoiam o desenvolvimento e a expansão do futebol feminino no Caribe, América Latina e nas comunidades da diáspora nos Estados Unidos, através do financiamento de programas e academias e bolsas de estudo para as ajudar no pós-carreira.

Desde 1995 que as canarinhas não ficavam pela fase de grupos - foram a segunda potência a cair, depois do Canadá, campeão olímpico. No final do jogo, a alegria das jamaicanas contrastou com a tristeza de Marta, 37 anos, a internacional brasileira seis vezes considerada a melhor jogadora do mundo, que ontem fez a sua despedida de Mundiais. "A Marta acaba aqui. Não era, nos meus piores pesadelos, o Mundial com que sonhava. O povo brasileiro pedia uma renovação, estamos a ter essa revolução, a única "velha" sou eu e talvez a Tamires. A maioria da equipa é de meninas talentosas com um caminho enorme pela frente. Termino aqui, mas elas continuam", disse emocionada a seis vezes eleita a melhor do Mundo.

Ainda ontem a Suécia bateu a Argentina (2-0) e marcou encontro com os EUA, que passaram em segundo lugar do grupo E (atrás dos Países Baixos) após empatarem com Portugal.

A seleção portuguesa regressa hoje (12.35).

