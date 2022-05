Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: " Condicionamentos de trânsito devido ao SL Benfica- FC Porto"

Tendo em consideração a realização do jogo de futebol entre as equipas de futebol do SL Benfica vs FC Porto dia 7 de maio, pelas 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, o Comando Metropolitano informa o seguinte:

1. De acordo com a legislação nacional em vigor, este é considerado um evento de "risco elevado", prevendo-se uma lotação de cerca de 65 mil pessoas.

2. A hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 16h00. No entanto, a PSP incidirá ainda no período da manhã, sobre a fiscalização do estacionamento, garantindo a necessária fluidez da circulação automóvel, prevendo-se restrições pontuais ao trânsito automóvel e pedonal, somente em situações entendidas como medida de segurança necessária, conforme se refere:

A partir das 14h00

· Avenida Condes de Carnide - cortada ao trânsito (entre a Praça Dr Mário Soares e o cruzamento da Avenida Marechal Teixeira Rebelo)

Entre as 15h30 e as 16h00

· Condicionamentos à circulação na Avenida Condes de Carnide, Avenida Colégio Militar e Avenida Machado Santos

Entre as 16h00 e as 16h50

· Condicionamentos à circulação na Rua Frei Luís de Granada, Rotunda Cosme Damião e Avenida Machado Santos

3. A ação da PSP será no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afetados.

4. É intenção da PSP que os adeptos visitantes estejam nas imediações do Estádio da Luz aquando da abertura de portas.

5. O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP destacará, para este evento, um dispositivo policial entendido como adequado às circunstâncias, onde se incluem diversas valências da PSP, tais como: efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida e o reforço da Unidade Especial de Polícia.

6. Com este dispositivo, a principal missão da PSP é garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior, quer no exterior e imediações do complexo desportivo, prevenindo furtos a pessoas, de e em automóveis, roubos, venda ilegal de bilhetes e quaisquer alterações da ordem pública.

A PSP relembra que, segundo a legislação em vigor, é crime:

• A distribuição e venda de títulos de ingresso falsos ou irregulares;

• A prática de dano em transporte público, instalação ou equipamento utilizado pelo público;

• Participação em rixa na deslocação para ou do espetáculo desportivo;

• A entrada não autorizada de qualquer pessoa na área de competição (relvado);

• Ofensas à integridade física atuando em grupo.

A PSP aconselha:

• A que os adeptos se desloquem para o Estádio da Luz em transportes públicos, evitando trazer as suas viaturas para as imediações do mesmo;

• Que os adeptos cheguem com antecedência, contando com as filas e com os procedimentos de segurança junto às portas;

• No caso de utilizarem viaturas próprias, estacionem as mesmas em parques vigiados e destinados para o efeito; e

• Que evitem portar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo.

Se considerar necessária a intervenção da Polícia, não hesite em pedir a nossa colaboração, ligue 112, e guarde no seu telemóvel o seguinte número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 217 654 242, ou digite no seu telemóvel [21 polícia].

Por fim, a PSP solicita e agradece que eventuais celebrações decorram com fair-play desportivo, no respeito dos demais participantes no evento e dos demais utilizadores da via pública, seguindo as orientações e ordens dos Polícias que estarão nos diversos locais.