Os milhões da entrada na Liga dos Campeões do próximo ano são vitais para o projeto do Sporting, que, no entanto, não ficará comprometido se os leões falharem o acesso à prova milionária, garantiu ao DN, uma fonte do clube.

Nesta altura, a equipa treinada por Rúben Amorim está a sete pontos do FC Porto (3.º classificado), a oito do Sp. Braga (2.º) e a 12 do Benfica (1.º), o que coloca o principal objetivo, a conquista do título, num patamar historicamente impossível de alcançar - nunca uma equipa recuperou de tal desvantagem. Mas é inegável que o segundo lugar no campeonato e a entrada direta na Champions dará outro sossego financeiro e aumentará a margem na planificação da época seguinte.