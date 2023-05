Colombatto: "As minhas palavras foram: 'Deste-me uma patada, idiota'"

O futebolista do Famalicão que Pepe acusou de lhe ter dirigido insultos racistas, Santiago Colombatto, emitiu um comunicado no qual esclareceu o que disse ao central do FC Porto.

"As minhas palavras foram, textualmente: 'me pegaste um patadón, boludo' [deste-me uma patada, idiota]. Disse-o, aliás, num tom amigável, mas dentro do que é o contexto de um jogo e em consonância com que a figura de Pepe significa para mim. Tanto assim é que após o choque procurei Pepe nos balneários para o esclarecer do sucedido mas ele não quis ouvir-me", escreveu, lamentando o incidente.

"Ontem aconteceu algo muito triste durante o jogo contra o FC Porto. Não foi a derrota nem a eliminação. O futebolista da equipa adversária, que admiro e considero uma referência, acusou-me de lhe ter chamado "mono" [macaco]. Quero pensar que foi um equívoco, que não escutou diretamente o que eu lhe disse, ainda que analisando o seu comportamento posterior tenho sérias dúvidas a respeito disso", começou por dizer.

O médio defensivo argentino de 26 anos diz que nunca teve uma atitude nem um comentário racista durante a sua carreira nem enquanto criança. "Nem sequer permito que esse tipo de ofensas se façam na minha presença. Os meus valores estão acima de tudo. Posso ter mil defeitos, mas o racismo não é um deles e não vou permitir que nada manche o meu nome desta maneira. Não deixarei que o meu filho escute da boca de alguém que o seu pai é racista", frisou, considerando o "racismo é um flagelo da sociedade e do desporto" que importa erradicar.

"Deste modo, lançando acusações falsas, não o vamos conseguir. Tão grave é cometer um ato racista como inventá-lo para prejudicar alguém. Não troco a minha honra por um troféu", prossegue o jogador emprestado pelos mexicanos do Club Léon, que descreveu a dor que a acusação de Pepe causou e reiterou a disponibilidade para esclarecer o sucedido.

"Oxalá reconheças o teu erro para voltares ao lugar que te corresponde como referência no mundo do futebol e assim estares à altura do emblema que defendes", concluiu.

O FC Porto apurou-se na quinta-feira para a final da Taça de Portugal de futebol pela 33.ª vez na sua história, ao vencer por 3-2 na receção ao Famalicão, em jogo da segunda mão das meias-finais, após prolongamento.

Após terem vencido em Vila Nova de Famalicão na semana passada, por 2-1, os detentores do troféu viram os minhotos empatarem a eliminatória, com golos de Cádiz (21 minutos) e Iván Jaime (75), com Galeno a fazer o tento portista (28, de grande penalidade).

Contudo, quando tudo indicava que a meia-final seria decidida no desempate por grandes penalidades, Otávio (120+1 minutos) e Evanílson (120+4) 'carimbaram' a qualificação do FC Porto, que terá pela frente o Sporting de Braga na final da Taça de Portugal, agendada para 04 de junho, no Estádio Nacional.

Depois dos 87 minutos, Pepe exaltou-se com Colombatto, que estava no chão, à espera de assistência médica, e com o árbitro Manuel Mota, sendo que o jogo esteve interrompido durante cerca de três minutos, enquanto o central se queixava de ter sido alvo de insultos racistas por parte do adversário. O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, chegou mesmo a admoestado com o cartão amarelo nesse periodo.