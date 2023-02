Coates e Pepe, os patrões da defesa jogam o 14.º round em clássicos

Coates e Pepe são os patrões das defesas de Sporting e FC Porto, e amanhã em Alvalade (18.00, Sport TV1) vão defrontar-se pela 14.ª vez em clássicos num jogo que será apitado por Artur Soares Dias. O uruguaio de 32 anos está consecutivamente em Alvalade desde 2016; o luso-brasileiro, 39, cumpre a oitava época no Dragão, para onde regressou em 2019 após 10 temporadas no Real Madrid.

Um e outro são peças fundamentais para Rúben Amorim e Sérgio Conceição. Não só pela qualidade, mas também pelo estatuto e autoridade que impõem em campo - por isso mesmo são ambos capitães de equipa e peças chave nos onzes de leões de dragões.

Pedro Bouças, treinador e comentador do Canal 11, considera que se tratam de dois defesas centrais com uma importância capital na estratégia dos dois treinadores e que ambos se destacam pela forte liderança, mas não só.

"O Coates tem como pontos fortes o jogo aéreo, as bolas paradas e a liderança que exerce dentro do campo junto dos colegas. Em termos de pontos menos fortes, destaco a velocidade das rotações e em certos movimentos, é um jogador que denota mais dificuldades a defender em espaços largos", analisou.

Já os pontos fortes de Pepe mostram-se em quase tudo. "Jogo aéreo, bolas paradas e momentos de transição. Nos momentos em que há espaços largos para defender consegue impor-se. Ainda hoje é um jogador que não se deixa bater em espaços largos, muito forte no controlo da grande área, mas também nas costas à frente da defesa. Outro ponto forte é a sua liderança dentro do campo", considerou, destacando como ponto mais fraco, e tendo em conta um jogo com as características de um clássico, "alguma intempestividade que em determinados momento pode toldar-lhe o raciocínio".

Polémicas e duelos

Os dois centrais são velhos conhecidos de clássicos e até já protagonizaram lances polémicos dentro do campo, como em setembro de 2021, quando o jogador do Sporting se queixou de um soco dado pelo portista num lance passível de penálti - os leões ainda apresentaram uma queixa no Conselho de Disciplina, mas o caso foi arquivado.

Já se defrontaram em 13 clássicos, numa história que começou em janeiro de 2019, na final da Taça da Liga que terminou empatada a um golo e os leões venceram depois no desempate por grandes penalidades. Nesse mesmo ano, curiosamente, voltaram a defrontar-se numa final, na Taça de Portugal, e novamente com o clube de Alvalade a levar a melhor nos castigos máximos.

Nos 13 frente a frentes em clássicos, Pepe leva clara vantagem, pois venceu seis, empatou outros seis e perdeu um. O último confronto foi recente, na final da Taça da Liga, dia 28 de janeiro, que terminou com o triunfo dos portistas por 2-0. Curiosamente, nunca nenhum deles marcou nos confrontos diretos que travaram, até porque a missão de ambos é mais impedir que as suas equipas sofram golos.

Esta temporada, Coates participou em 16 dos 18 jogos dos leões no campeonato, tendo sido titular em todas as partidas em que atuou, formando habitualmente o esquema de três centrais de Rúben Amorim ao lado de Gonçalo Inácio e Matheus Reis ou St. Juste.

Já Pepe atuou em 11 desafios do campeonato, muito por culpa de lesões e problemas físicos. Atualmente forma dupla na defesa com o também veterano Marcano, ele que recentemente mereceu um grande elogio de Sérgio Conceição, que o chamou de "animal super competitivo" que é um exemplo para os mais jovens.

nuno.fernandes@dn.pt