Giulio Pellizzari (Reb Bull-BORA-hansgrove) venceu esta quarta-feira, dia 10 de setembro, a 17.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta (Vuelta), que começou sob ameaça de neutralização, por parte do pelotão. O italiano festejou de forma isolada, seguido de Pitcock e Jai Hindley. João Almeida corta a meta em quinto, atrás de Jonas Vingegaard. O dinamarquês da Visma continua a liderar e ganhou dois segundos ao português João Almeida (UAE), que está agora a 50 segundos do camisola vermelha. Os ciclistas da Volta a Espanha tinham ameaçado neutralização da 17.ª etapa, em caso de novos incidentes com manifestantes pró-Palestina, por questões de segurança, mas a etapa, que ligou o Barco de Valdeorras e o Alto de El Morredero (143,2 Km) chegou à meta sem problemas. Vingegaard foi um dos que admitiu estar um “do outro lado” desta posição de força: “Adoraria correr toda a etapa, mas é certo que como ciclistas levamos muitos anos sem nos unirmos. Se a maioria disse que o faremos assim, então estou de acordo. Foram muitos anos sem ter essa solidariedade.”Depois de duas etapas encurtadas (13.ª e a 16.ª), os representantes das equipas presentes na 80.ª edição da Vuelta e da Associação de Ciclistas Profissionais reuniram e ameaçaram neutralizar a etapa, se os incidentes provocados pelos protestos de organizações que se manifestam a favor da paz na Palestina, com o grande alvo a ser a equipa Israel-Premier Tech, continuassem..Porque há protestos pró-Palestina na Vuelta? Culpa é da Israel-Premier Tech e de um dos seus donos .Os manifestantes têm tentado ultrapassar os bloqueios de segurança. Na terça-feira, durante a 16.ª etapa, além de atirarem pioneses aos ciclistas, cortaram uma árvore de elevado porte fazendo-a cair deliberadamente na estrada por onde iria passar a Vuelta. Por isso, o australiano Jack Haig, que foi o porta-voz do pelotão, defendeu a medida de neutralizar a etapa, uma ameaça que se manterá diariamente para assegurar que o pelotão chegue em segurança a Madrid, no domingo.E para evitar problemas na chegada à Cibelles, a polícia espanhola anunciou que mobilizará 1100 policiais e 400 elementos da Guarda Civil outros para a última etapa e assim tentar refrear o escalar de protestos contra a participação da Israel Premier Tech.."Foi um dia fantástico". Espetacular vitória de João Almeida no Angliru, a etapa rainha da Vuelta