Ciclista italiano do Tour pede a Macron que devolva a Mona Lisa

O ciclista italiano Alberto Bettiol, que se encontra a participar na Volta a França, foi esta sexta-feira às redes sociais pedir ao presidente francês para que devolva a Mona Lisa ao seu país de origem.

"Monsieur le Président, por favor, devolva-nos a Monna Lisa e obrigado por ter vindo ao Tour", tweetou o atleta, que se referiu à obra-prima de Leonardo da Vinci utilizando a grafia italiana.

Monsieur le Président, please give us back the Monnalisa , and thanks for coming to @LeTour #bettiolife @EFprocycling #TDFF2023

Emmanuel Macron visitou a prova de ciclismo na quinta-feira e apertou inclusivamente a mão de Bettiol, que pertence à equipa EF Education EasyPost.

Da Vinci deixou a Itália, país onde nasceu, quando o seu patrão morreu, tendo passado os últimos de vida em França como hóspede de um monarca francês, até morrer em maio de 1519 no castelo do Vale do Loire, que se tornou a sua casa.

Após a morte do artista, o seu assistente herdou a obra e vendeu-a ao rei de França, Francisco I, por 4000 moedas de ouro.

A obra permaneceu no Palácio de Fontainebleau até o rei Luís XIV a ter transferido para o Palácio de Versalhes. Após a Revolução Francesa, foi transferido para o museu do Louvre, onde ainda está em exibição.

Contudo, Mona Lisa teve um breve regresso a Itália em 1911, quando foi roubado, mas voltou ao Louvre quando o funcionário do museu Vincenzo Peruggia foi detido pelo roubo da obra quando tentava vender o quadro para uma galeria em Florença.

Nos últimos anos, tem aumentado a pressão para o regresso permanente da obra a Itália.