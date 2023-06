Ciclismo. Rui Costa regressa à Volta a França

O português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) vai alinhar pela 11.ª vez na Volta a França em bicicleta, depois de um ano de ausência, anunciou esta sexta-feira a equipa, tornando-se no primeiro luso confirmado na edição de 2023.

Aos 36 anos, o campeão do mundo de fundo em 2013 volta a disputar o Tour, depois de, no ano passado, ainda na UAE Emirates, ter alinhado na Volta a Itália.

Rui Costa conta 10 presenças na 'Grande Boucle', a última das quais em 2021, quando foi 77.º, tendo como melhor resultado o 18.º lugar em 2012, contando ainda três vitórias em etapas, uma em 2011 e duas em 2013. Este ano, venceu o Trofeo Calvià e a Volta à Comunidade Valenciana.

A 110.ª edição da Volta a França vai ser disputada entre 01 e 23 de julho, entre Bilbau, em Espanha, e Paris.

"A nossa ambição para o Tour de 2023 é vencer a nossa primeira etapa e conseguir terminar entre os 10 primeiros na classificação geral. Para conseguir isso, construímos um grupo forte e experiente em torno dos nossos líderes Biniam Girmay e Louis Meintjes", assumiu Aike Visbeek, diretor de desempenho da equipa.

Além de Costa, e do eritreu Biniam Girmay e do sul-africano Louis Meintjes, a Intermarché-Circus-Wanty fica completa com os franceses Lilian Calmejane e Adrien Petit, o neozelandês Dion Smith, o neerlandês Mike Teunissen e o alemão Georg Zimmermann.

Visbeek recordou os resultados alcançados no Tour de 2022 para sustentar os objetivos para a corrida francesa.

"O nosso líder para a geral é o Louis Meintjes. Com o sétimo lugar no ano passado, conseguiu o primeiro top 10 da nossa história. Ele vai ter todo o nosso apoio para repetir esse feito. A missão de Biniam Girmay é vencer uma etapa ao sprint (...) e terminar uma corrida de três semanas pela primeira vez em sua carreira", vincou o responsável.