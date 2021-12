Chuva de golos e triunfo do Manchester City

Um jogo com nove golos é coisa rara. E se for na Premier League e entre o Manchester City e o Leicester é provavelmente inédito, mas aconteceu este domingo. Os citizens, com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias a titulares, venceram os foxes de Ricardo Pereira (lesionado), por 6-3, na 19.ª jornada da liga inglesa. Um verdadeiro jogo de loucos no chamado boxing day.

Ao intervalo a equipa de Pep Guardiola já vencia por 4-0 (golos de Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez (penálti), Ilkay Gundogan, Sterling (penálti) e pensava que tinha o jogo na mão... mas a segunda parte seria bem diferente. O Leicester marcou por três vezes (James Maddison, Ademola Lookman, Kelechi Iheanacho) e causou alguns calafrios ao campeão. E quando os foxes tentavam o empate a quatro, os citizens fizeram mais dois golos (Laporte e Sterling) e resolveram o jogo.

Ainda este domingo, o Arsenal, mesmo sem três jogadores infetados com covid-19 (um deles o português Cédric) e Nuno Tavares no banco, somou a quinta vitória consecutiva, na visita a Norwich (5-0, com golos de Saka (dois), Tierney, Lacazette (penálti) e Smith-Rowe) e reforçou o quarto lugar na tabela classificativa da Premier League.

Já o Tottenham cumpriu e venceu (3-0) o Crystal Palace, muito afetado por casos de covid-19, com golos de Harry Kane, Lucas Moura e Son.