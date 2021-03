Chris Paul ultrapassa as 10.000 assistências na NBA

O base Chris Paul tornou-se o sexto jogador da Liga Norte-americana de basquetebol (NBA) a ultrapassar as 10.000 assistências, ao contribuir com 13 passes decisivos para a vitória dos Phoenix Suns sobre os Los Angeles Lakers (111-94).

Após o desempenho no jogo de domingo (madrugada de segunda-feira em Lisboa), Paul passou a totalizar 10.004 assistências, sendo apenas superado pelos já reformados John Stockton (15.806), Jason Kidd (12.091), Steve Nash (10.335), Mark Jackson (10.334) e Magic Johnson (10.141).

"Disse aos rapazes no balneário que tinha o trabalho mais fácil de todos. Limito-me a passar-lhes a bola", observou o jogador dos Suns, que contribuiu com um 'triplo-duplo' no triunfo sobre os Lakers, uma vez que marcou também 11 pontos e capturou 10 ressaltos.