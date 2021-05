Chelsea vence Manchester City e sagra-se campeão europeu pela segunda vez

O Chelsea sagrou-se este sábado pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City na final da Liga dos Campeões da época 2020/21, entre duas equipas inglesas, disputada no Estádio do Dragão, no Porto.

Um golo marcado pelo alemão Kai Havertz aos 42 minutos foi suficiente para a equipa treinada pelo compatriota Thomas Tuchel se impor ao campeão inglês, ainda à procura do primeiro título e que alinhou com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva a titular, enquanto João Cancelo foi suplente.

O Chelsea conquista pela segunda vez a mais importante prova continental de clubes, depois do sucesso em 2012 e da final perdida em 2008, tendo ainda no palmarés dois títulos na Liga Europa (2013 e 2019), dois na extinta Taça dos Clubes Vencedores de Taças (1971 e 1998) e uma Supertaça europeia (1998).