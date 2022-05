Chelsea acerta venda a Todd Boehly por 4.97 MME

O Chelsea confirmou este sábado que um o co-proprietário do LA Dodgers, Todd Boehly, venceu a batalha para comprar o clube da Premier League num acordo de 4.25 mil milhões de libras (4.97 mil milhões de euros).

O proprietário Roman Abramovich colocou o Chelsea no mercado no início de março, poucos dias antes de ser sancionado pelo governo britânico após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Após um longo processo de licitação envolvendo vários grupos, Boehly e os seus colegas investidores foram escolhidos pelo Raine Group, o banco de Nova York que supervisionou a venda.

"O Chelsea Football Club pode confirmar que os termos foram acordados para um novo grupo de proprietários, liderado por Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss, para adquirir o clube", disseram lê-se num comunicado.

Do investimento total que está a ser feito parte será "aplicada para comprar as ações do clube e esses recursos serão depositados numa conta bancária congelada no Reino Unido com a intenção de doar 100% para causas de caridade, conforme confirmado por Roman Abramovich."

Além disso, os novos proprietários comprometerão outra parte do dinheiro para investimentos adicionais "em benefício do clube", disse o Chelsea.

O valor total do acordo supera o recorde anterior de venda da equipa New York Mets em 2020.

O consórcio de Boehly ainda precisa de passar pelo teste dos proprietários e diretores da Premier League, mas o Chelsea disse que espera que a venda seja concluída até o final do mês. Boehly deve fazer parte do confronto da Premier League com o Wolves em Stamford Bridge no sábado.

O Chelsea Supporters' Trust saudou o anúncio do clube. "Continuaremos a manter discussões estreitas com os possíveis proprietários", disse em comunicado. "Estamos otimistas quanto ao futuro do #CFC. Esperamos que a venda seja concluída rapidamente."