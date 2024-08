Com as contas a seu favor à entrada para o derradeiro dia do Bom Petisco Peniche Pro, a última etapa da Liga MEO, Joaquim Chaves, de 20 anos, não desperdiçou a oportunidade de se sagrar campeão nacional pela primeira vez. O título, que junta aos obtidos em sub-12, sub-14 e sub-16, ficou garantido com a passagem às meias-finais na Praia do Lagido, após afastar João Mendonça.